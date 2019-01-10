Нарушения работы печени и как с ними справиться

Одна из основных функций печени – выработка концентрированной желчи, благодаря которой в организме происходит нормальный пищеварительный процесс с расщеплением жиров, выработкой гормонов, подавлением вредных бактерий и токсических веществ. Однако у людей старшего возраста нередко возникают нарушения функций печени и желчевыводящих путей. Какие и как их устранять, читайте в статье.

Что такое жировой гепатоз

Клетки гепатоциты, являющиеся функциональной частью печени, желчевыводящие пути с комплексом крупных и мелких желчных протоков и ответвлением – мешкообразным резервуаром, называемым желчным пузырём, составляют единую гепатобилиарную систему.

Гепатобилиарная система имеет огромный генетический запас прочности и высокую способность к самовосстановлению. Однако с возрастом она становится более уязвимой: легче травмируется, больше страдает от инфекций и токсинов.В частности, в пожилом возрасте нередко возникает жировой гепатоз. Его ещё называют стеатозом печени, жировой инфильтрацией или жировым перерождением печени. Это состояние, при котором более 5% массы печени составляет жир, преимущественно триглицериды. То есть клетки печени постепенно заменяются соединительнотканными или жировыми функционально несостоятельными клетками.

Причиной жирового гепатоза является нарушение обмена веществ. При этом нередко развивается сахарный диабет и отмечается повышение уровня липидов в крови. Факторами риска служат злоупотребление алкоголем, курение, приём некоторых синтетических лекарств (антибиотиков, гормонов, психотропных, золотосодержащих препаратов, парацетамола), оказывающих токсическое воздействие на паренхиму печени. Свою лепту вносят некачественная вода, химические добавки в пищевых продуктах.

«Ленивый» желчный пузырь

Жировой гепатоз развивается исподволь: сначала могут ощущаться незначительные тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, иногда и под правой лопаткой (чаще после острых, жирных или жареных блюд). Желтеют склеры глаз, тускнеет кожа, появляются сосудистые «звездочки» на коже рук и ног, груди, животе. Такие симптомы долго не настораживают больных, потому что они принимают их за возрастные изменения.

Если неблагоприятные факторы, которые способствовали развитию болезни, сохраняются, то она прогрессирует. Усиливаются патологические изменения гепатобилиарной системы. Например, часто возникает дискинезия желчевыводящих путей (надо сказать, что сегодня она у многих людей наблюдается в молодом возрасте и даже в детском).

При этом заболевании в результате пищевых погрешностей или стрессов нарушаются тонус и моторика разветвлённой системы, несущей желчь к двенадцатиперстной кишке. А когда возникают нарушения двигательных функций билиарного тракта, то желчь может скапливаться в пузыре в избыточном количестве и выпадать в осадок в виде замазкообразного сладжа, песка или камней. Так начинается желчнокаменная болезнь (холелитиаз). У пожилых людей дискинезия желчевыводящих путей также часто трансформируется в воспаление желчного пузыря (холецистит).

Признаком дискинезии являются тупые боли в правом подреберье, иногда сменяющиеся острой коликой. Они связаны со спазмированием билиарного тракта или растяжением вялого желчного пузыря и последующим нарушением желчепроведения.

Дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу (со спазмированием) более присуща людям подвижным, нервным, худощавым, высокого роста, а гипокинетический тип (с вялостью желчного пузыря), как и желчнокаменная болезнь, характерен для полных, медлительных, невысоких. У них из-за нарушения двигательной функции желчевыводящих путей в «ленивом» пузыре застаивается желчь и образуются конкременты – камни. Такие люди часто имеют и обменные заболевания – подагру, мочекаменную болезнь, диабет, гипотиреоз.

Признаки холестаза и его опасность

Как при жировом перерождении клеток печени, так и при дискинезиях обоих типов и желчнокаменной болезни ведущим симптомом является нарушение желчеобразования и транспортировки желчи в пищеварительный тракт. Это явление называют холестазом. Поражённые болезнью гепатоциты синтезируют желчь измененного химического и коллоидного состава. Она плохо продвигается в кишечник и, накапливаясь в билиарном тракте, всасывается в кровь, повышая в ней уровень холестерина, билирубина и других желчных ферментов.

Из-за нарушения баланса желчных ферментов моча окрашивается в насыщенно жёлтый или тёмный цвет, кал при этом обесцвечивается. Кожа темнеет, приобретает жёлто-бронзовый цвет, становится сухой, шелушится, быстро стареет. На верхних и нижних веках формируются бляшки желтовато-бурого цвета, содержащие кристаллы холестерина (их называют ксаптомы и ксаптелазмы). На коже лица, рук, груди, спины, помимо сосудистых «звездочек», появляются различной формы буро-коричневые пятна, местами сливающиеся. Вначале они не причиняют беспокойства, а позже часть этих пятен может трансформироваться в бородавочные бляшки, иногда вызывающие зуд, – их называют синильные кератомы. К счастью, все эти образования, как правило, не переходят в злокачественную форму, хотя как косметический дефект неприятны, особенно для женщин.

4 правила для улучшения работы печени

Улучшения состояния гепатобилиарной системы можно добиться лишь при выполнении четырёх обязательных правил: соблюдения необходимого режима, поддержания правильного питания, наличия двигательных нагрузок и, естественно, последовательной, по возможности, натуральной терапии.

Если у человека выявлены нарушения работы желчевыводящих путей, то ему вне зависимости от возраста надо обязательно пересмотреть свой режим и образ жизни. На первое место должна выйти полноценная диета, – она составляет половину успеха лечения. Меню должно быть сбалансировано не только по жирам и углеводам, но и по микроэлементам, витаминам, пищевым волокнам.

Необходимо ограничить потребление жареного, острого, жирного, консервированного, продуктов быстрого питания, сладостей. Запрет на сладкое, в особенности на печёные мучные изделия, связан с тем, что сахар способен усиливать отёчность и инфильтрацию тканей, увеличивать аллергизацию, оказывать токсическое действие на печень и поджелудочную железу, которое может привести к развитию обменных нарушений, прежде всего повышению уровня глюкозы в крови. Нельзя есть наспех, пищу следует принимать в одно и то же время, 4-5 раз в день, при этом объём разовой порции еды не должен превышать размеров двух кулаков больного.

Очень важно не допускать сгущения желчи, для чего надо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, в том числе не менее 1 л чистой воды.

Вредно носить узкие корсеты, утягивающее белье, тугие пояса, ухудшающие кровообращение внутренних органов и двигательную функцию билиарного тракта, что в итоге приводит к нарушению желчеобразования и желчевыведения.

Необходимо следить и за своим стулом. Он должен иметь насыщенно коричневый цвет (летом светлее) без прожилок слизи и крови и быть регулярным: длительное нахождение кала в кишечнике приводит к обратному всасыванию желчи и токсических продуктов.

Постарайтесь ввести в свой режим дня оптимальную физическую нагрузку. Не огорчайте печень многочасовым лежанием перед телевизором – гиподинамия ведет к застою желчи и образованию желчных камней. Но здесь важна мера: большие нагрузки усиливают холестаз и спазмы в билиарном тракте. Нежелательны и резкие наклоны, махи, повороты, тяжёлые тренажеры. Лучше выполнять лёгкую дыхательную гимнастику, статические упражнения, совершать пешеходные прогулки.

Помощь народной медицины

Для улучшения состояния гепатобилиарного тракта незаменимы средства, предлагаемые натуропатией. В частности, полезны продукты пчеловодства: мёд, прополис, перга, цветочная пыльца, маточное молочко.

К примеру, можно растворить 1 ст. л. мёда в стакане тёплой воды (не выше 40°С!). Пить тёплым по 1/3 стакана за 1-1,5 часа до еды 3 раза в день в течение 6-8 недель. При холецистите, гепатите, дисфункции желчных путей такой курс повторяют 2-3 раза в год.

Выраженным гепатопротекторным эффектом обладает мумиё: 1 г растворить в 1 литре воды и пить по 200 мл за 30 минут до еды трижды в день в течение 2 недель. С недельными паузами этот раствор можно пить до полугода.

Отлично растворяет желчные, в том числе и холестериновые, камни длительный приём свекольного отвара. Несколько небольших свёкол (1 кг) хорошо помыть и в течение 5 часов варить под крышкой в 3 л воды. Отвар слить в другую посуду, свеклу измельчить на терке, отжать и смешать с отваром. Пить по ¾ стакана за полчаса до еды. Хранить в холодильнике. Можно принимать до 12 месяцев.

Хорошим поливитаминным и желчегонным средством является смесь свежевыжатых свекольного, лимонного и морковного соков (в равных количествах). Пьют длительно по ½ стакана после еды.

Благоприятны для печени и желчного пузыря препараты солодки, расторопши, отвары и настои зверобоя, спорыша, бессмертника, кукурузных рылец, ромашки, вереска, листьев земляники, тысячелистника, пижмы, шиповника, лопуха, девясила. Улучшению оттока желчи способствуют настои люцерны, кошачьей мяты, фенхеля, хвоща полевого, петрушки огородной, ямса дикого, корня имбиря и корня одуванчика.

Для улучшения действия гепатопротекторов одновременно с ними полезно принимать лецитин, глицин, цистеин, метионин, которые продаются в виде лекарственных препаратов и БАДов. Они значительно уменьшают токсическое действие ядов на печень и предотвращают её жировое перерождение.

В то же время среди широко применяемых средств народной медицины есть травы, вредные при болезнях печени, – дубровник, омела белая, окопник, крестовник, гелиотрон.

Тюбаж минеральной водой

При склонности к застою желчи 1-2 раза в неделю целесообразно проводить слепое зондирование печени (тюбаж) с использованием минеральной негазированной воды, курсом 9-10 процедур. Но перед этим нужно сделать УЗИ печени и желчного пузыря, чтобы определить, нет ли в них желчных камней и иных заболеваний.

Подготовку к тюбажу лучше начинать за несколько дней, исключив из рациона жирную, жареную, кислую, острую, солёную пищу, а также алкоголь, кофе, сладости, приправы и соусы. Употреблять надо растительные продукты, особенно полезны овощные и фруктовые соки домашнего приготовления.

Для проведения тюбажа понадобятся: грелка, бутылка минеральной воды, например Боржоми, Ессентуки или Нарзан (газированную надо с вечера открыть, чтобы газ вышел). Для усиления эффекта перед сном можно выпить стакан горячего слабого раствора ксилита или сорбита в воде.

Этапы проведения тюбажа таковы. С утра выпейте стакан подогретой минеральной воды, после чего ложитесь на правый бок, прикрепив на область печени тёплую грелку. Лежать так нужно около часа и более, пока не начнутся активные позывы на дефекацию. После каждого посещения туалета следует выпивать немного минеральной воды (за всю процедуру примерно 0,5 л).

После проведения тюбажа важно соблюдать 2-3 дня строгую диету: есть только растительную пищу, пить много жидкости, не нагружать желудок, разделяя рацион на 5-6 приёмов и вставая из-за стола с лёгким чувством голода.

Для профилактики такую процедуру нужно проводить 1 раз в месяц, но только после консультации с врачом.

По инф. 3vozrast.ru

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