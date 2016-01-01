Наркомания – не приговор! Главное – вовремя распознать беду...

Свойственная многим людям нашего времени философия, что «в жизни все нужно попробовать», зачастую приводит к самым страшным последствиям. Особенно это касается наркомании, ведь зависимость от химических веществ может возникнуть буквально уже после одной пробы. Однако большинство понимают это далеко не сразу. К счастью, сегодня медицина и общество далеко продвинулись в области лечения наркомании, но здесь важно время – чем раньше начать спасать человека, тем больше шансов на выздоровление. Именно поэтому каждому родителю, а также бабушке и дедушке полезно знать признаки наркозависимости, чтобы вовремя распознать беду.
При этом стоит знать, что употребление различных наркотиков может проявляться тоже по-разному, хотя и есть несколько основных симптомов, на которые следует обратить внимание. К примеру, у зависимого человека меняется разговорная и письменная речь, часто меняется настроение, отсутствует аппетит либо, наоборот, ест без меры, глаза вяло реагируют на свет или неестественно блестят, нарушается режим сна, кожа либо бледнеет, либо становится красной. Конечно, современным людям, которые достаточно много работают, с утра до ночи, тоже свойственны сонливость, перепады настроения и апатия, поэтому рассмотрим подробнее признаки зависимости, вызванной разными веществами.
Так, галлюциногенные препараты провоцируют появление вымышленных видений, от несуществующих существ до кошмарных явлений. Это заставляет наркомана совершать неадекватные поступки, причем неосознанно. После долгого приема или резкого прекращения употребления человек становится апатичным, психически неуравновешенным, впадает в депрессию. Героинщика можно распознать по замедленному темпу речи, фразы может повторять по нескольку раз, слова растягивать. Под дозой наркоман болтлив, чрезмерно вежлив и добродушен. Его могут выдать внешние признаки: необычно узкие зрачки, не реагирующие на свет, красные распухшие губы, мертвенно-бледная кожа.
Некоторые «кайфуют» от большой дозы снотворных препаратов, которые тоже способны вызывать галлюцинации. Обратите внимание на недостаток слюноотделения, в результате которого человек говорит крайне невнятно, а движения тела при этом нескоординированны. У курильщиков марихуаны (конопли) расширенные зрачки, покрасневшие губы и глаза. Рот также пересушен. Под воздействием марихуаны зависимый чрезмерно активен, речь очень быстрая, а аппетит просто бешеный. Если вы заметили хотя бы некоторые из вышеописанных симптомов, присмотритесь к человеку. Возможно, сразу вам не удастся докопаться до истины, но помните, что начинающего наркомана спасти легче, чем «закоренелого».
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