Надо поставить коронки? Разберемся, какие лучше

Самый распространённый в стоматологии способ сохранить зубы, а также восстановить их функции и внешний вид – поставить на них коронки. Разберемся, в каких случаях врач может предложить поставить коронку на зуб?

Вот какие рекомендации своим пациентам по этому поводу дают стоматологи клиники Deva-Dent.

Восстановление формы и функций зуба. Коронка требуется, когда разрушен один или несколько зубов, причем до такой степени, что восстановление с помощью пломбировочного материала невозможно. При этом корень зуба сохранен.

Дефекты эмали. Даже если зубы целы, но эмаль сильно пострадала, коронки защищают зубы о внешнего негативного воздействия.

Укрепление. Коронка защищает расшатавшиеся зубы при парадонтите.

Коронки используются как опора при установке мостовидного протеза.

Есть и другие причины для установки коронок на зубы.

Какие бывают коронки

По поводу выбора коронки лучше руководствоваться мнением лечащего врача. К слову, первичная консультация врача любого профиля в клинике бесплатна. В клинике Deva-Dent пациенту предложат самый оптимальный вариант протезирования. Цены на различные виды коронок можно посмотреть на сайте клиники.

Металлокерамика

Самый распространенный сейчас вид коронок. Это надежный и достаточно недорогой материал, проверенный временем.

Но металлокерамические коронки все же проигрывают своим безметаллловым «собратьям» по эстетичности. Поэтому если требуется протезирование передних зубов, лучше выбрать другой материал. Кроме того, металлокерамические коронки отнюдь не вечны. У них свой срок службы, который может стать короче из-за различны факторов.

Керамические коронки – это то, что является сейчас наиболее предпочтительным выбором для протезирования.

Изготовленные из современных материалов, они обладают прочностью, легкостью и по виду абсолютно неотличима от собственных зубов. В результате зубной ряд выглядит абсолютно естественно и красиво. Любой пациент клиники Deva-Dent, установивший подобную коронку, будет доволен результатом.

В клинике используются только лучшие материалы и коронка прослужит своему владельцу всю жизнь.

Есть и третий вариант современного протезирования – коронки из диоксида циркония. Основное свойство этого материала – высокая прочность. Но ставить такие коронки не всегда целесообразно, их используют только в определённых случаях, о которых расскажет врач.



Интересный факт

Первые коронки для зубов были изобретены во Франции. И было это несколько сотен лет назад – в ХIII веке. Стоматолог, основатель современной ортодонтии Пьер Фошар начал ставить на зубы своих пациентов золотые колпачки, которые потом сверху покрывал фарфором.

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