На важные вопросы о детских прививках отвечает педиатр-иммунолог

Вакцинация придумана для того, чтобы защитить людей от инфекций, которые представляют опасность для жизни. Врачи предлагают прививать детей от заболеваний, протекающих тяжело. Или от недугов, которые вообще не лечатся. Вакцины снижают риски. Негативные реакции бывают, но, если анализировать статистику, из ста сделанных прививок лишь одна или две имеют какие-то нехорошие последствия.

Перед прививкой ребенка должен осмотреть врач

Тем не менее споры о том, нужно ли делать детям прививки или без них здоровее будут, увы, не утихают. На эту больную тему мы поговорили с Андреем Петровичем Продеусом – педиатром-иммунологом, аллергологом, профессором, зав. кафедрой факультетской педиатрии РГМУ им. Н. И. Пирогова, соведущим телепрограммы «Жить здорово!».

– Почему прививку от гепатита В делают в первые сутки жизни ребенка? Насколько это безопасно?

– Гепатит В – заболевание, которое вообще не имеет лечения. Поэтому прививку от него нужно сделать в первые сутки, дабы максимально уменьшить вероятность заражения этой страшной инфекцией. И это безопасно, потому что все препараты, которые получают новорожденные и дети младшего возраста, тщательно проверяются как раз с точки зрения их безопасности... Однако перед прививкой врачи обязательно должны оценить состояние здоровья малыша. При наличии каких-то недугов, к примеру неврологических проблем, вакцинировать ребенка нельзя.

– Слышала такое мнение, что гепатит В желательно делать импортной вакциной – «Энджерикс». И если в роддоме предлагают отечественную, незазорно от нее отказаться и сделать первую прививку от гепатита В уже на приеме у своего педиатра.

– Я бы все-таки не рекомендовал отказываться в роддоме от прививки гепатита В. Повторюсь, ее надо делать, и чем раньше, тем лучше.

– И все-таки какие вакцины лучше использовать для прививок – импортные или отечественные?

– Главное, чтобы они были качественными. А качество и наших, и импортных вакцин бывает разным и иногда оставляет желать лучшего. Еще случается, что компоненты прививки вызывают нежелательную реакцию. В некоторых, к примеру, присутствует белок куриного яйца, и если у ребенка на него аллергия, то он, естественно, на такую вакцину среагирует обострением аллергического заболевания.

– От туберкулеза (BCG) вакцинируют трижды в первый год жизни ребенка. Какая в этом необходимость?

– Одна прививка от туберкулеза не дает необходимой защиты, поэтому, чтобы сформировать стойкий иммунитет к этой инфекции на длительное время, ее повторяют несколько раз. И не случайно первую делают в роддоме, там самая благоприятная эпидемиологическая ситуация, стерильность, особые условия. А если малыш попадает из роддома во внешний мир непривитый, он подвергается серьезной опасности, потому что туберкулез можно встретить повсюду – просто контактируя с пожилыми людьми. Прививка от BCG не защищает на 100% от заражения туберкулезом. Но если инфекция все-таки настигнет привитого ребенка, болезнь будет протекать значимо слабее.

– В два месяца проходит вакцинация от пневмококковой инфекции, которая защищает от осложнений после ОРВИ (отита, бронхита, пневмонии). Это ведь не самые тяжелые инфекции. Разве нельзя обойтись без этой прививки?

– Нет! Для детей 3–5 лет пневмококк очень опасен, он дает серьезные осложнения после вирусных заболеваний. Пневмония в тяжелой форме, перенесенная в раннем детстве, чревата нехорошими последствиями.

– Как правильно подготовить ребенка к прививке?

– Во-первых, вакцинация должна осуществляться только в случае, если ребенок абсолютно здоров сам и не контактировал накануне с больными домочадцами. Для подстраховки можно заранее сделать общий анализ крови и мочи. Врач, который назначает прививку, обязан ознакомиться с анамнезом ребенка, его особенностями. И еще педиатр должен честно рассказать родителям о рисках при согласии на вакцинацию и при отказе от нее.

– От кори можно прививаться живой или неживой вакциной. Какую лучше выбрать?

– Живая вакцина сильнее и эффективнее, чем неживая, которая, естественно, тоже защищает от инфекции, но слабее. Однако живая прививка и на иммунитет воздействует жестче, имеет больше неприятных последствий. Поэтому детям из группы риска, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, я все-таки рекомендую «щадящие» неживые вакцины.

– Взрослые прививаются от гриппа не каждый год. Насколько это важно для ребенка – делать прививку от гриппа ежегодно?

– Прививка от гриппа не дает эффект на несколько лет. И к тому же его штаммы мутируют, поэтому лучше вакцинироваться каждый год... От гриппа необходимо прививаться не позднее чем за две – четыре недели до начала эпидемии. Иммунитету требуется время, чтобы создать «броню» от инфекции. Если вы опоздали и уже многие вокруг болеют, существует большая вероятность подхватить вирус. И есть риск заболеть гриппом даже при наличии прививки. Но если вакцинация сделана своевременно, вы и ваш ребенок перенесете его легче и без осложнений.

– Кому прививки противопоказаны?

– Детям с иммунодефицитом противопоказаны живые вакцины! Особый подход при вакцинации требуется недоношенным детям и тем, у кого неврологические проблемы.

– Можно ли уберечь ребенка от инфекций, если не водить его в детский сад?

– Можно, но это не пойдет на пользу ребенку. Если он не ходит в детский сад, мало контактирует с детьми, то будет меньше болеть. Но дома он не нарабатывает опыт встречи с инфекциями. А рано или поздно вам придется отдать его в школу, и там он начнет болеть со страшной силой, пока организм не адаптируется к вирусам. Поэтому лучше все-таки его водить в детский сад, чтобы он там переболел тем, чем суждено. Все должно быть вовремя.

– Перед детским садом с ребенка требуют Манту. Показательна ли эта реакция?

– Да, показательна. Реакция Манту позволяет понять, есть ли у ребенка предрасположенность к этой болезни или, быть может, он – носитель вируса, даже если не болеет.

– На что обращать внимание после прививки?

– Следите за общим самочувствием и поведением ребенка, как он ест, как себя ведет. Излишняя капризность, сонливость, небольшое повышение температуры, снижение аппетита – это нормальные реакции на прививку. Но если резко поднялась температура, ребенок жалуется на тошноту, или вы наблюдаете у него рвоту, нарушение стула, аллергические проявления (это может быть крапивница, разнообразные высыпания по всему телу, отек Квинке и даже боли в области суставов) – однозначно в срочном порядке нужно везти его к врачу. Обычно аллергическая реакция на прививку развивается в первые сутки или где-то в течение 48–72 часов после вакцинации.

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