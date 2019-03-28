Музыка снимает боль, уже доказано. Врачи думают, как это можно использовать

Ученые рассказали о влиянии музыки на действие обезболивающих, пишет "РГ".

Сочетание обезболивающих лекарств и классической музыки может значительно улучшать итоговый результат.

В зависимости от различных комбинаций пар препарат-композиция эффект может быть чуть не вдвое сильнее, нежели при приеме одного лекарства, по крайней мере это справедливо для мышей.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Юта, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert. В частности, пара ибупрофен-музыка улучшила анальгетические результаты при воспалительной боли более чем на 90 процентов, аналог галанина NAX 5055-музыка уменьшили воспаление на 70 процентов.

- Мы знаем, что эти лекарства работают и без музыки, но они могут быть токсичными и вызывать побочные эффекты, - отметил ведущий автор исследования Гжегож Булай (Grzegorz Bulaj). - При правильном сочетании музыки и медицинских препаратов последних потребуется меньше, дозу можно будет уменьшить.

Ученые оценили эту стратегию, используя две модели боли: одна имитировала воспаление, а другая - хирургическое вмешательство.

Мышей в эксперименте разделили на две группы (по пять-восемь особей в каждой). Контрольная группа подвергалась воздействию окружающего шума, в то время как группа музыкального вмешательства слушала три трехчасовых сегмента Моцарта в течение 21 дня. Композиции при участии профессиональных музыкантов были отобраны и организованы для усиления ритмических, фразовых и аккордовых прогрессий.

Примечательно, что одна только музыка без применения лекарств уменьшила "хирургическую" боль на 77 процентов. В сочетании с музыкой ибупрофен уменьшал болевые реакции в "воспалительной" модели на 93 процентов по сравнению с приемом только препарата. Кроме того, музыка и NAX 5055 уменьшали отек на 21 и 9 процентов.

Ученые подчеркивают, что мыши слышат на других частотах, нежели люди, поэтому будет ли эффект столь же значительным для человека, пока не ясно. Кроме того не определено, как влияет на результат продолжительность музыкального воздействие и его громкость.

- Если бы мы могли "упаковать" музыку и другие нефармакологические препараты в мобильные приложения и доставлять их вместе с лекарствами, и это бы работало для людей, эффект был бы заметно выше, - обрисовал перспективы своего исследования доктор Булай.

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