Мучает першение в горле? Проверьте желудок

Обычно при болях в горле принято обращаться к терапевту или ЛОР-врачу. Но иногда после обследования эти специалисты отправляют больного к гастроэнтерологу. Дело в том, что боли и першение в горле могут быть признаком рефлюксной болезни. Что это такое, как проявляется и что делать в такой ситуации, объясняют специалисты.

Что такое ГЭРБ?

Чтобы понять природу описываемого процесса, вспомним несколько фактов из школьного курса анатомии. Пищеварительная трубка человека начинается с ротовой полости, затем идут глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. В норме пища, съеденная человеком, продвигается по системе в нужном направлении, подвергаясь действию пищеварительных соков. Но иногда система даёт сбой, и возникает так называемый рефлюкс, то есть обратный заброс.

Рефлюкс провоцирует неподходящая пища и нарушения режима питания

Вообще в человеческом организме может происходить много разных рефлюксов, но в данном случае речь будет идти о гастроэзофагальном рефлюксе – забросе желудочного содержимого (желудочного сока) в пищевод. Природа предусмотрела сфинктер, мышечное кольцо, которое должно препятствовать обратному забросу. Случается так, что тонус сфинктера снижается и он не справляется со своей задачей. Когда-то давно мы все прошли через это: в грудном возрасте этот сфинктер функционально незрелый, поэтому младенцы постоянно срыгивают съеденной пищей, также следует понимать, что рефлюкс может возникать при некоторых обстоятельствах и у абсолютно здоровых людей. В таком случае он не вызывает патологических изменений в желудочно-кишечном тракте.

Если же рефлюкс из желудка в пищевод встречается чаще двух раз в неделю, можно говорить уже о рефлюксной болезни, или, по современной классификации, ГЭРБ. Регулярно попадая в пищевод, содержимое желудка (пища, соляная кислота, пищеварительные ферменты) раздражают слизистую оболочку пищевода, приводя к развитию воспаления.

Кроме слабости мышечного жома наиболее частые причины заболевания – нарушение функции транспортировки пищи и повышенная кислотность желудка.

Симптоматика заболевания весьма многообразна, и чаще всего встречаются пищеводные проявления (чувство жжения за грудиной, называемое изжогой, отрыжка, ощущения затруднённого глотания, рвота, икота и т.д.).

Появление этих неприятных симптомов могут провоцировать и усугублять различные факторы:

– В тех случаях, когда содержимое желудка возвращается в гортань, особенно по ночам, во сне, у людей появляются такие симптомы рефлюксной болезни, как сухой кашель, першение в горле, охриплость при просыпании. Если возврат содержимого желудка происходит в трахею или бронхи, то нужно опасаться обструктивного бронхита или даже пневмонии. Внепищеводные проявления находятся в прямой зависимости от высоты проникновения пищи и кислоты в пищевод или дыхательные пути, а также от силы и частоты спазмов (сокращений) гладкой мускулатуры.

Учитывая схожесть симптомов при ГЭРБ и множестве других заболеваний, необходимо чётко их различать. И подробное описание каждого проявления и симптома болезни самим пациентом существенно помогает при установлении правильного диагноза. А поможет в этом врач-гастроэнтеролог или терапевт, который назначит соответственное обследование и диагностику.

Медикаментозное лечение подбирается в соответствии с основным заболеванием, которое стало причиной гастроэзофагального рефлюкса. Проще говоря, снижается кислотность желудочного сока, регулируется моторика пищевода и желудка, устраняется воспаление.

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Диета и режим питания

Лечение воспаления пищевода медикаментами проходит на фоне строгой диеты. Правила питания, которых надо придерживаться:

Режим питания – равномерное распределение дневного рациона на 5–6 скромных приёмов еды. Желательно есть в одно и то же время. Недопустимы курение и употребление алкоголя. Исключаются жареные, острые, жирные, солёные, маринованные продукты, газированные напитки. После еды нельзя наклоняться, ложиться в течение часа, поднимать тяжёлое. Спать следует на приподнятом изголовье.

По инф. argumenti.ru



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