Монодиеты вредны для здоровья, напоминают врачи

С юных лет имею проблемы с лишним весом, склонен к полноте. Бывало, изнурял себя голодовками, но те незначительные килограммы, которые удавалось убрать, потом с избытком возвращались за пару недель. Наконец, я стал питаться гречкой. Причём в течение примерно двух месяцев употреблял практически только её одну – утром и вечером. Иногда и днём. Монодиета помогла с весом – шесть килограммов скинул. Но вот чувствовать себя стал гораздо хуже. Начались проблемы с почками, всё чаще и чаще стали возникать тошнота и рвота. А три дня назад и вовсе появилась аллергическая реакция, и пришлось обратиться за помощью к врачам. Они сказали, что теперь я должен исключить гречку из своего рациона на длительное время, а может быть, даже навсегда. Почему так произошло? Раньше непереносимости этого продукта у меня никогда не было. И о пользе гречневой диеты говорится везде где только можно. Александр Орловский

Абсолютно любой продукт полезен только при умеренном употреблении

Сразу же придётся развеять один из главных мифов, который активно распространяют так называемые знатоки здорового питания. Они агитируют за гречневую монодиету. Но медики в этом вопросе едины: любая монодиета – и гречневая не исключение – наносит организму вред. И то, что случилось с автором письма, это наглядно демонстрирует!

ГРУБО говоря, человек гречки просто переел. В ней много углеводов, и постоянное их употребление может дать обратный эффект. Но это не самое страшное. Обычно уже через месяц после такой монодиеты появляются неприятные симптомы, сигнализирующие об отклонениях в работе некоторых органов. Если, к примеру, возникнет аллергическая реакция на продукт, то придётся его полностью исключить из своего рациона. И симптомы проявляются именно такие, как описал автор вопроса. При этом никто не отрицает полезных качеств гречки. Но полезный эффект достигается только при правильном сочетании этого продукта с другой пищей.

На монодиете можно находиться от 1 до 7 дней, максимально допустимый срок – 10 суток. Врачи советуют такой вариант питания: гречка – утром, творог – вечером.

А оптимальный вариант диеты – это провести 1–3 дня на «разгрузке», используя одну гречку или сочетая её с кефиром. Перейти на правильное питание на 2–3 недели. Снова провести «разгрузку». Но монодиета – вредна. Никогда и ничем не стоит злоупотреблять.

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По инф. argumenti.ru

