 Мнение врачей: лучшая защита от вируса - крепкое здоровье

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Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу, пишет "РГ".
В период эпидемии особенно важно поддерживать иммунитет
Ученые Мельбурнского университета совместно с врачами Королевской больницы протестировали иммунную систему человека в условиях проникновения в организм вируса COVID-19.
Их выводы, опубликованные в журнале "Nature Medicine", обнадеживают: если человек обладает хорошим иммунитетом, то способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции, не допуская возникновения тяжелых, угрожающих жизни осложнений.
Объектом исследования стала 40-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом коронавируса, госпитализированная в Королевскую больницу. До болезни она отличалась крепким здоровьем. Изучая анализы крови пациентки, ученые констатировали уже спустя три дня после госпитализации заболевшей, что количество иммунных клеток, которые часто являются признаком выздоровления при заражении гриппом, возросло. Это дало врачам основание предположить, что через трое суток пациентка выздоровеет. Так и произошло.
Таким образом, если иммунитет сильный, то он успешно борется с возбудителями заболеваний, даже если прежде с ними не сталкивался, считают ученые. "Хотя COVID-19 вызывается новым вирусом, у здорового человека вырабатывается устойчивый иммунный ответ на чужие типы клеток, происходит клиническое выздоровление, подобное тому, что происходит при гриппе. Это огромный шаг вперед в понимании того, что движет восстановлением организма в случае данной инфекции", - констатировали эксперты.
Работа австралийской команды доказывает правоту врачей, призывающих укреплять свое здоровье закаливанием и физической активностью.
Результаты опыта могут помочь также при разработке вакцины против коронавируса.
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