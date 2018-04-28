Методы обследования в колонопроктологии: не так страшно, как многие думают

При наличии заболеваний толстого кишечника и аноректальной зоны необходимо обращаться к врачу-проктологу или, как правильнее говорить, колопроктологу. Так сейчас принято называть врачей этой специальности в соответствии с международными медицинскими стандартами.

В наше время есть много способов получить информацию о заболеваниях и врачах, которые их лечат: книги, форумы, колонопроктология сайт, на котором есть вся информация для пациентов, в том числе и о том, где и как пройти обследование.







Конечно, посещение колопроктолога – не слишком приятное мероприятие. Но представления о том, что все исследования в этой области очень болезненны, давно устарели. Высококвалифицированные врачи в хорошей клинике применяют современное оборудование и обезболивание, поэтому не стоит бояться обследований.

Методы диагностики в колонопроктологии:

Пальцевое исследование прямой кишки – так врач на ощупь оценивает состояние анального канала и ближайших отделов прямой кишки.

Аноскопия – визуальное обследование внутренней поверхности прямой кишки специальным прибором – аноскопом, который вводится на глубину до 14 см. При этом также врач может взять мазок со слизистой. Обследование может вызвать дискомфорт, а если возникают болезненные ощущения врач использует анестетик.

Ректороманоскопия – более точный диагностический метод, применяется для обследования не только прямой, но и вышележащей сигмовидной кишки, до 40 см от анального отверстия. Врач может осмотреть слизистую оболочку, увидеть патологические изменения. Процедура безопасна и может проводиться с обезболиванием.

Колоноскопия – глубокое и очень информативное исследование с помощью эндоскопа, которое показывает состояние всего толстого кишечника. Проводится с обезболиванием. Позволяет обнаружить опухоли на ранней стадии, колиты, болезнь Крона. Во время обследования врач может провести дополнительные диагностические и даже лечебные манипуляции: взять биопсию или удалить доброкачественную небольшую опухоль.

При многих заболеваниях не обойтись без хирургического вмешательства. Так, например, лечатся геморроидальные узлы анальные трещины. Хирургия в таких случаях бывает гораздо более эффективна, чем консервативное лечение. Но в современных серьёзных клиниках применяются малоинвазивные методы хирургического вмешательства: инфракрасную коагуляцию, лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, дезартеризацию узлов, склеротерапию. Опытный врач после обследования предложит наиболее подходящий метод лечения.

Почему следует своевременно лечить заболевания толстой и прямой кишки и не тянуть с обследованием, если что-то беспокоит? На это есть серьёзная причина. Некоторые проблемы, абсолютно излечимые в начальной стадии, могут со временем провоцировать развитие онкологии. Чаще это происходит у людей старше 50 лет, особенно с наследственной предрасположенностью.

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