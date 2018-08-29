Метеоризм кишечника: что это такое

Такие симптомы, как вздутие живота, острые боли, ощущение дискомфорта, хорошо известны многим людям. Несбалансированное питание, хронические болезни, плохая экология, постоянные стрессы – все эти факторы вызывают газообразование. Во время приступа метеоризма человеку некомфортно находиться в социуме.
Что это за заболевание?
Метеоризм – это избыточное газообразование и скопление газов в петлях кишечника. Это не самостоятельное заболевание, а симптом других болезней ЖКТ. Поставить диагноз метеоризм можно, если в петлях кишечника скапливается до 3 л газа, который выходит через прямую кишку больше 30 раз в сутки (нормальное значение 14-23 раза).
Клинические проявления
О наличии патологии свидетельствуют такие симптомы:
- умеренные болевые ощущения;
- ощущение тяжести в животе;
- газовая колика.
Патология обычно сопровождается сопутствующими симптомами, характерными для причины метеоризма:
- раздражительность;нарушение работы ЖКТ;
- тошнота;
- головная боль;
- отрыжка;
- нарушение сна;
- мышечная боль;
- слабость;
- снижение аппетита.
При наличии нескольких симптомов следует записаться на прием к врачу для проведения диагностики.
Провоцирующие факторы
Причины метеоризма:
- Употребление пищи, насыщенной клетчаткой или крахмалом.
- Нарушение работы пищеварительной системы.
- Дисбактериоз.
- Хронические запоры.
- Ферментопатия.
- Длительный курс антибиотиков.
- Быстрое проглатывание еды.
- Злоупотребление газированными напитками.
Иногда наблюдается вздутие кишечника из-за психогенных факторов.
Диагностические мероприятия
Чтобы установить провоцирующий фактор и назначить лечение, врач назначает обследование:
- Опрос пациента.
- Анализ рациона питания.
- УЗИ органов брюшной полости.
- Анализ кала.
- Тест на непереносимость лактозы.
После установления причины врач назначает курс терапии.
Лечение
Больному назначают медикаменты, связывающие газы и улучшающие их выведение. А также ферменты, улучшающие пищеварительный процесс, предотвращающие чрезмерное газообразование.
Цели терапии:
- Устранение симптомов метеоризма.
- Выявление и устранение провоцирующего фактора.
Также обязательно соблюдение диеты:
- из рациона следует исключить бобовые, жирную пищу, продукты с высоким содержанием клетчатки (виноград, капусту);
- некоторые напитки также под запретом – квас, пиво, газировка;
- в рационе должны присутствовать пшенная и гречневая каши, отварные овощи, фрукты, мясо;
- есть следует небольшими порциями 5-6 раз в день. Во время пережевывания пищи лучше не разговаривать, чтобы не заглатывать воздух.
Очистительные клизмы способствуют выведению газов и улучшают самочувствие больного. Из лекарственных препаратов назначают: «Дицетел», «Эспумизан», «Креон», активированный уголь. Параллельно проводится лечение основного заболевания, спровоцировавшего газообразование. В некоторых случаях прибегают к оперативному вмешательству.
Какой врач поможет?
При появлении тревожных симптомов следует записаться на прием к гастроэнтерологу. Если в процессе диагностики обнаружатся кишечные инфекции или гельминты, врач выпишет направление к инфекционисту. Если метеоризм спровоцирован опухолью, направляют к онкологу. А если стрессами или неврозом – к психиатру. Операционное вмешательство проводит хирург.
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