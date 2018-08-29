Метеоризм кишечника: что это такое

Такие симптомы, как вздутие живота, острые боли, ощущение дискомфорта, хорошо известны многим людям. Несбалансированное питание, хронические болезни, плохая экология, постоянные стрессы – все эти факторы вызывают газообразование . Во время приступа метеоризма человеку некомфортно находиться в социуме.

Что это за заболевание?

Метеоризм – это избыточное газообразование и скопление газов в петлях кишечника. Это не самостоятельное заболевание, а симптом других болезней ЖКТ. Поставить диагноз метеоризм можно, если в петлях кишечника скапливается до 3 л газа, который выходит через прямую кишку больше 30 раз в сутки (нормальное значение 14-23 раза).

Клинические проявления

О наличии патологии свидетельствуют такие симптомы:

умеренные болевые ощущения;

ощущение тяжести в животе;

газовая колика.

Патология обычно сопровождается сопутствующими симптомами, характерными для причины метеоризма:

раздражительность;нарушение работы ЖКТ;

тошнота;

головная боль;

отрыжка;

нарушение сна;

мышечная боль;

слабость;

снижение аппетита.

При наличии нескольких симптомов следует записаться на прием к врачу для проведения диагностики.

Провоцирующие факторы

Причины метеоризма:

Употребление пищи, насыщенной клетчаткой или крахмалом. Нарушение работы пищеварительной системы. Дисбактериоз. Хронические запоры. Ферментопатия. Длительный курс антибиотиков. Быстрое проглатывание еды. Злоупотребление газированными напитками.

Иногда наблюдается вздутие кишечника из-за психогенных факторов.

Диагностические мероприятия

Чтобы установить провоцирующий фактор и назначить лечение, врач назначает обследование:

Опрос пациента. Анализ рациона питания. УЗИ органов брюшной полости. Анализ кала. Тест на непереносимость лактозы.

После установления причины врач назначает курс терапии.

Лечение

Больному назначают медикаменты, связывающие газы и улучшающие их выведение. А также ферменты, улучшающие пищеварительный процесс, предотвращающие чрезмерное газообразование.

Цели терапии:

Устранение симптомов метеоризма. Выявление и устранение провоцирующего фактора.

Также обязательно соблюдение диеты:

из рациона следует исключить бобовые, жирную пищу, продукты с высоким содержанием клетчатки (виноград, капусту);

некоторые напитки также под запретом – квас, пиво, газировка;

в рационе должны присутствовать пшенная и гречневая каши, отварные овощи, фрукты, мясо;

есть следует небольшими порциями 5-6 раз в день. Во время пережевывания пищи лучше не разговаривать, чтобы не заглатывать воздух.

Очистительные клизмы способствуют выведению газов и улучшают самочувствие больного. Из лекарственных препаратов назначают: «Дицетел», «Эспумизан», «Креон», активированный уголь. Параллельно проводится лечение основного заболевания, спровоцировавшего газообразование. В некоторых случаях прибегают к оперативному вмешательству.

Какой врач поможет?

При появлении тревожных симптомов следует записаться на прием к гастроэнтерологу. Если в процессе диагностики обнаружатся кишечные инфекции или гельминты, врач выпишет направление к инфекционисту. Если метеоризм спровоцирован опухолью, направляют к онкологу. А если стрессами или неврозом – к психиатру. Операционное вмешательство проводит хирург.

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