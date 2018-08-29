ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Метеоризм кишечника: что это такое
Агнесса ЛИ   
29 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Метеоризм кишечника: что это такое

Такие симптомы, как вздутие живота, острые боли, ощущение дискомфорта, хорошо известны многим людям. Несбалансированное питание, хронические болезни, плохая экология, постоянные стрессы – все эти факторы вызывают газообразование. Во время приступа метеоризма человеку некомфортно находиться в социуме.

Что это за заболевание?

Метеоризм – это избыточное газообразование и скопление газов в петлях кишечника. Это не самостоятельное заболевание, а симптом других болезней ЖКТ. Поставить диагноз метеоризм можно, если в петлях кишечника скапливается до 3 л газа, который выходит через прямую кишку больше 30 раз в сутки (нормальное значение 14-23 раза).

Клинические проявления

О наличии патологии свидетельствуют такие симптомы:

  • умеренные болевые ощущения;
  • ощущение тяжести в животе;
  • газовая колика.

Патология обычно сопровождается сопутствующими симптомами, характерными для причины метеоризма:

  • раздражительность;нарушение работы ЖКТ;
  • тошнота;
  • головная боль;
  • отрыжка;
  • нарушение сна;
  • мышечная боль;
  • слабость;
  • снижение аппетита.

При наличии нескольких симптомов следует записаться на прием к врачу для проведения диагностики.

Метеоризм кишечника: что это такое

Провоцирующие факторы

Причины метеоризма:

  1. Употребление пищи, насыщенной клетчаткой или крахмалом.
  2. Нарушение работы пищеварительной системы.
  3. Дисбактериоз.
  4. Хронические запоры.
  5. Ферментопатия.
  6. Длительный курс антибиотиков.
  7. Быстрое проглатывание еды.
  8. Злоупотребление газированными напитками.

Иногда наблюдается вздутие кишечника из-за психогенных факторов.

Диагностические мероприятия

Чтобы установить провоцирующий фактор и назначить лечение, врач назначает обследование:

  1. Опрос пациента.
  2. Анализ рациона питания.
  3. УЗИ органов брюшной полости.
  4. Анализ кала.
  5. Тест на непереносимость лактозы.

После установления причины врач назначает курс терапии.

Лечение

Больному назначают медикаменты, связывающие газы и улучшающие их выведение. А также ферменты, улучшающие пищеварительный процесс, предотвращающие чрезмерное газообразование.

Цели терапии:

  1. Устранение симптомов метеоризма.
  2. Выявление и устранение провоцирующего фактора.

Также обязательно соблюдение диеты:

  • из рациона следует исключить бобовые, жирную пищу, продукты с высоким содержанием клетчатки (виноград, капусту);
  • некоторые напитки также под запретом – квас, пиво, газировка;
  • в рационе должны присутствовать пшенная и гречневая каши, отварные овощи, фрукты, мясо;
  • есть следует небольшими порциями 5-6 раз в день. Во время пережевывания пищи лучше не разговаривать, чтобы не заглатывать воздух.

Очистительные клизмы способствуют выведению газов и улучшают самочувствие больного. Из лекарственных препаратов назначают: «Дицетел», «Эспумизан», «Креон», активированный уголь. Параллельно проводится лечение основного заболевания, спровоцировавшего газообразование. В некоторых случаях прибегают к оперативному вмешательству.

Какой врач поможет?

При появлении тревожных симптомов следует записаться на прием к гастроэнтерологу. Если в процессе диагностики обнаружатся кишечные инфекции или гельминты, врач выпишет направление к инфекционисту. Если метеоризм спровоцирован опухолью, направляют к онкологу. А если стрессами или неврозом – к психиатру. Операционное вмешательство проводит хирург.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 