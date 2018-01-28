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Медицинские центры и клиники Ростова-на-Дону
|Агнесса ЛИ
|28 Января 2018 г.
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Медицинские центры и клиники Ростова-на-Дону предоставляют пациентам медицинские услуги различных направлений. Учреждения работают по современным технологиям на передовом оборудовании, что позволяет диагностировать и лечить большинство болезней. В Ростове специализируются на кардиохирургии и сосудистых заболеваниях, офтальмологии, гинекологии, онкозаболеваниях.
Как выбрать клинику в Ростове-на-Дону?
При необходимости сделать УЗИ либо сдать общие анализы мочи, крови можно выбрать любое ближайшее муниципальное отделение или частную клинику. Но для диагностики и лечения заболеваний стоит учесть все нюансы. Обратить внимание на специализацию (профиль учреждения), наличие квалифицированного персонала и современного оборудования.
Поиск клиники можно разделить по главному критерию отбора:
Квалификация специалистов
Не верно предполагать, что лучший медперсонал работает исключительно в частном секторе. Есть врачи, которым более комфортно в государственных учреждениях, а также те, кто успевает провести прием в муниципальной больнице и в стенах элитного многопрофильного центра.
Наличие современного оборудования
Высокая стоимость медицинского оборудования и длительных срок окупаемости свидетельствует о том, что оснащение государственных стационаров и диагностических центров гораздо лучше, чем у коммерческих клиник. Но частники выигрывают в таких сферах, как косметическая хирургия и аппаратная косметология. По остальным направлениям действительно крупных, хорошо оснащенных коммерческих клиник в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, считанные единицы.
Удобное расположение
Место нахождения вопрос важный, если предстоит часто посещать врача и проходить курс процедур. При стационарном лечения удаленность отходит на второй план, уступая место качеству и перечню оказываемых услуг. Как правило, к высококлассным специалистам при тяжелых заболеваниях пациенты готовы ехать в соседние регионы, и даже заграницу.
Комфортность
Под комфортом следует понимать не только качество ремонта, но и отношение медперсонала к пациентам, организацию процесса приема. По этому критерию все учреждения стоит разделить на три категории:
Государственные клиники, участвующие в системе ОМС.Госучреждения федерального подчинения, оказывающие услуги по ДМС и квотам.Коммерческие клиники и многопрофильные центры.
Получить квалифицированную помощь в сочетании с заботой персонала можно в клиниках, относящихся к двум последним категориям. Сотрудникам этих учреждений не надо делить пациентов на «платных» и «бесплатных». Зарплаты напрямую зависят от количества пролеченных больных, а значит, персонал будет максимально дружелюбен.
Стоимость услуг
Как ни парадоксально, но желая получить более комфортные условия и лечение заплатить придется как в частной, так и в государственной клинике. В гос.медицине стоимость платных услуг существенно меньше чем в коммерческой, но и условия (уровень комфорта) также ниже. Зато пациент точно знает, что и за сколько он платит. В частных клиниках нередки приписки и дополнительные платежи. Иногда предлагая одну стоимость за консультацию, пациент эту консультацию и получает, а за выписку препаратов и оказания других процедур приходится доплачивать отдельно. Поэтому имея ограниченный бюджет, стоит заранее уточнить сколько придется заплатить в частной клинике в каждом конкретном случае.
Частная клиника или государственная?
Возможно не стоит так остро ставить вопрос, выбирая медицинское учреждение. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от тяжести заболевания, наличия высококлассных врачей и финансовых возможностей. Главное, чтобы клиника и специалист были выбраны грамотно, верно поставлен диагноз и предложено эффективное лечение. Медицинская деятельность специфична, результата лечения зависит также от состояния здоровья, возраста и запущенности заболевания, а потому количество потраченных денег не является гарантом хорошего результата.
Отзывы о врачах
Благодаря (нашему сервису / различным онлайн-севисам) можно заранее почитать отзывы о специалистах. А также выбрать своего врача исходя из его анкетных данных, в которых указываются:
Высшая категория присваивается врачам при стаже работы от 7-8 лет. Каждые 2-5 лет, необходимо подтверждать имеющуюся категорию. Высшую категорию дают не только за стаж, среди критериев оценки высокий уровень практических навыков, владение методиками диагностики и лечения больных в смежных областях.
Лучшие клиники Ростова-на-Дону
Клиники Ростова-на-Дону пользуются популярностью среди горожан и населения близлежащих регионов. Платные медицинские услуги оказываются детям и взрослым. Стоит выделить наиболее востребованные учреждения по направлениям:
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