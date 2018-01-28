Медицинские центры и клиники Ростова-на-Дону предоставляют пациентам медицинские услуги различных направлений. Учреждения работают по современным технологиям на передовом оборудовании, что позволяет диагностировать и лечить большинство болезней. В Ростове специализируются на кардиохирургии и сосудистых заболеваниях, офтальмологии, гинекологии, онкозаболеваниях.

Как выбрать клинику в Ростове-на-Дону?

При необходимости сделать УЗИ либо сдать общие анализы мочи, крови можно выбрать любое ближайшее муниципальное отделение или частную клинику. Но для диагностики и лечения заболеваний стоит учесть все нюансы. Обратить внимание на специализацию (профиль учреждения), наличие квалифицированного персонала и современного оборудования.

Поиск клиники можно разделить по главному критерию отбора:

Вариант 1. Если не поставлен диагноз и не ясно к какому специалисту обращаться — выбирайте многопрофильные медицинские центры.

Если не поставлен диагноз и не ясно к какому специалисту обращаться — выбирайте многопрофильные медицинские центры. Вариант 2. Ясен диагноз, был опыт общения с врачом — подбирается непосредственно специалиста, вопрос с клиникой вторичен.

Квалификация специалистов

Не верно предполагать, что лучший медперсонал работает исключительно в частном секторе. Есть врачи, которым более комфортно в государственных учреждениях, а также те, кто успевает провести прием в муниципальной больнице и в стенах элитного многопрофильного центра.

Наличие современного оборудования

Высокая стоимость медицинского оборудования и длительных срок окупаемости свидетельствует о том, что оснащение государственных стационаров и диагностических центров гораздо лучше, чем у коммерческих клиник. Но частники выигрывают в таких сферах, как косметическая хирургия и аппаратная косметология. По остальным направлениям действительно крупных, хорошо оснащенных коммерческих клиник в Ростове-на-Дону, как и по всей стране, считанные единицы.

Удобное расположение

Место нахождения вопрос важный, если предстоит часто посещать врача и проходить курс процедур. При стационарном лечения удаленность отходит на второй план, уступая место качеству и перечню оказываемых услуг. Как правило, к высококлассным специалистам при тяжелых заболеваниях пациенты готовы ехать в соседние регионы, и даже заграницу.

Комфортность

Под комфортом следует понимать не только качество ремонта, но и отношение медперсонала к пациентам, организацию процесса приема. По этому критерию все учреждения стоит разделить на три категории:

Государственные клиники, участвующие в системе ОМС.Госучреждения федерального подчинения, оказывающие услуги по ДМС и квотам.Коммерческие клиники и многопрофильные центры.

Получить квалифицированную помощь в сочетании с заботой персонала можно в клиниках, относящихся к двум последним категориям. Сотрудникам этих учреждений не надо делить пациентов на «платных» и «бесплатных». Зарплаты напрямую зависят от количества пролеченных больных, а значит, персонал будет максимально дружелюбен.

Стоимость услуг

Как ни парадоксально, но желая получить более комфортные условия и лечение заплатить придется как в частной, так и в государственной клинике. В гос.медицине стоимость платных услуг существенно меньше чем в коммерческой, но и условия (уровень комфорта) также ниже. Зато пациент точно знает, что и за сколько он платит. В частных клиниках нередки приписки и дополнительные платежи. Иногда предлагая одну стоимость за консультацию, пациент эту консультацию и получает, а за выписку препаратов и оказания других процедур приходится доплачивать отдельно. Поэтому имея ограниченный бюджет, стоит заранее уточнить сколько придется заплатить в частной клинике в каждом конкретном случае.

Частная клиника или государственная?

Возможно не стоит так остро ставить вопрос, выбирая медицинское учреждение. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от тяжести заболевания, наличия высококлассных врачей и финансовых возможностей. Главное, чтобы клиника и специалист были выбраны грамотно, верно поставлен диагноз и предложено эффективное лечение. Медицинская деятельность специфична, результата лечения зависит также от состояния здоровья, возраста и запущенности заболевания, а потому количество потраченных денег не является гарантом хорошего результата.

Отзывы о врачах

Благодаря (нашему сервису / различным онлайн-севисам) можно заранее почитать отзывы о специалистах. А также выбрать своего врача исходя из его анкетных данных, в которых указываются:

специализация (хирургия, гинекология, эндокринология и другое);

стаж работы;

квалификация (вторая, первая и высшая категории);

ученые степени (кандидат медицинских наук, доктор медицинский наук).

Высшая категория присваивается врачам при стаже работы от 7-8 лет. Каждые 2-5 лет, необходимо подтверждать имеющуюся категорию. Высшую категорию дают не только за стаж, среди критериев оценки высокий уровень практических навыков, владение методиками диагностики и лечения больных в смежных областях.

Лучшие клиники Ростова-на-Дону

Клиники Ростова-на-Дону пользуются популярностью среди горожан и населения близлежащих регионов. Платные медицинские услуги оказываются детям и взрослым. Стоит выделить наиболее востребованные учреждения по направлениям:

Сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология — Ростовская областная клиническая больница (Ростов-на-Дону, ЗЖМ, ул. Благодатная, 170). Акушерство и гинекология, детская педиатрия, лечебно-восстановительная физкультура, физиотерапия — Городская больница №1. им. Н.А. Симашко (Ростова-на-Дону, пр. Ворошиловский, дд. 105/243/264). Детская офтальмология, онкология, гематология — Областная детская клиническая больница (Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 14). Онкологические заболевания — Ростовский научно-исследовательский онкологический институт «РНИОНИ» (Ростов-на-Дону, 14-я линия, 63 к1).

Больше полезной информации и отзывы о клиниках Ростова-на-Дону ищите на портале: https://www.proaist.ru.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ