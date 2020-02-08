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Мало солнца? Значит нужен рыбий жир
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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fish

Врачи рассказали об опасности дефицита витамина D.

Мало солнца? Значит нужен рыбий жир

Препараты витамина D назначает врач после анализа крови и обследования

Чтобы восполнить нехватку витамина D в условиях пасмурной зимы, нужно есть любую жирную морскую рыбу и печень трески, напомнили диетологи.

Медики отмечают, что сильнее всего от дефицита этого витамина страдают дети — у них может снизиться успеваемость. Он необходим для усвоения кальция и фосфора и нормального функционирования всего организма. Кроме того, те, у кого снижен витамин D, чаще болеют простудой, особенно в период эпидемий. Также, по данным ученых, «солнечный» витамин защищает от диабета.

По словам диетолога Елены Соломатиной, стоит принимать и рыбий жир в капсулах.

С ней согласился врач Александр Мясников, призвав при этом не «покупать бездумно» препараты витамина D, если их не назначил врач. Достаточно больше потреблять таких продуктов, как молоко, рыба и яйца.

 

По инф. rosbalt.ru

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