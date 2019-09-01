Любите вишню? А ведь ей и лечиться можно

У вишни в лечебных целях используются и листья, и даже ветки.

При гепатите рекомендуется отвар листьев. 10 г сухих измельченных листьев на 1 стакан молока, кипятить 30 мин, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

При носовом кровотечении поможет настой листьев. 10 г сухих, измельченных листьев на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Использовать во время кровотечения для тампонов в нос. В этих же целях и так же используются и свежие листья.

У вишни, кроме ягод, можно использовать и листья, и ветки

При воспалении десен рот рекомендуется полоскать отваром ветвей. 10 г сырья на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. В этих же целях и так же используется и отвар листьев. 1 ст. л. сухих листьев на 1 стакан горячей воды, кипятить 15 мин, процедить, довести объем до исходного.

Для промывания ран используется отвар смеси ветвей и листьев. 10 г сухого, измельченного сырья на 1 стакан воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного.

Лечебную ценность у вишни имеют и плодоножки. В былые времена Россия экспортировала их даже во Францию и они, как лечебное средство, пользовались там большой популярностью.

Отвар плодоножек пьют при уратных и оксалатных камнях. 10 г плодоножек на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. Весь отвар выпить за день.

На ранних стадиях гипертонии, для нормализации давления, пьют настой плодоножек или листьев. 10 г сухого измельченного сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Выпить весь настой за день.

Отвар плодоножек и листьев пьют при обильных менструациях. 10 г измельченного сухого сырья на 1 стакан воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. Выпить в течение дня.

Вот такая она целительница – это, казалось бы, совсем не лечебное растение – вишня.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ