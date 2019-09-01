Любите вишню? А ведь ей и лечиться можно

У вишни в лечебных целях используются и листья, и даже ветки.
При гепатите рекомендуется отвар листьев. 10 г сухих измельченных листьев на 1 стакан молока, кипятить 30 мин, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.
При носовом кровотечении поможет настой листьев. 10 г сухих, измельченных листьев на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Использовать во время кровотечения для тампонов в нос. В этих же целях и так же используются и свежие листья.
У вишни, кроме ягод, можно использовать и листья, и ветки
При воспалении десен рот рекомендуется полоскать отваром ветвей. 10 г сырья на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. В этих же целях и так же используется и отвар листьев. 1 ст. л. сухих листьев на 1 стакан горячей воды, кипятить 15 мин, процедить, довести объем до исходного.
Для промывания ран используется отвар смеси ветвей и листьев. 10 г сухого, измельченного сырья на 1 стакан воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного.
Лечебную ценность у вишни имеют и плодоножки. В былые времена Россия экспортировала их даже во Францию и они, как лечебное средство, пользовались там большой популярностью.
Отвар плодоножек пьют при уратных и оксалатных камнях. 10 г плодоножек на 1 стакан горячей воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. Весь отвар выпить за день.
На ранних стадиях гипертонии, для нормализации давления, пьют настой плодоножек или листьев. 10 г сухого измельченного сырья на 1 стакан кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Выпить весь настой за день.
Отвар плодоножек и листьев пьют при обильных менструациях. 10 г измельченного сухого сырья на 1 стакан воды, кипятить 30 мин, процедить, довести объем до исходного. Выпить в течение дня.
Вот такая она целительница – это, казалось бы, совсем не лечебное растение – вишня.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.