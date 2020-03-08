Любить и быть любимым полезно для здоровья. Вот и ученые подтвердили

Ученые узнали, какие болезни лечит любовь.

Любовь действительно может полностью изменить человека

Некоторые заболевания можно «исцелить» любовью. К такому выводу пришли зарубежные ученые.

Они выяснили, что при общении с любимыми и родными людьми организм человека выделяет гормон окситоцин, который является лучшим помощником в избавлении от тяги к алкоголю и курению, он также способен защитить от стресса и способствует адаптации человека в обществе. У людей с его нехваткой возникают психологические проблемы: у них часто меняется настроение, они быстро раздражаются, злоупотребляют спиртным и имеют проблемы с лишним весом.

Кроме того, у человека, который находится в романтических отношениях, вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия. С их помощью, считают ученые, можно вылечить простуду и даже простатит.