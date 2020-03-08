ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили
2020-02-18-13-54-18
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ".
Деменция: опасные симптомы
2020-02-11-13-01-06
Старческая деменция – тяжелый симптом, который ведет к необратимым изменениям личности и потере памяти.
Как сбить давление быстро и без таблеток? Есть три способа
2020-02-14-09-39-58
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Свекла очень полезна. Поэтому давайте почаще ее готовить
2020-02-19-13-29-51
Что вы умеете готовить из свеклы? Борщ, свекольник и винегрет? Не густо. Пора освоить новые блюда!
Пивной алкоголизм: безобидное начало и тяжелые последствия
2020-02-13-13-08-04
Пивной алкоголизм – это термин, которым обозначают болезненную тягу к пиву. Хотя понятие не является официальным диагнозом, остроты проблемы это не снимает.

Любить и быть любимым полезно для здоровья. Вот и ученые подтвердили
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

nayka

Ученые узнали, какие болезни лечит любовь.

Любить и быть любимым полезно для здоровья. Вот и ученые подтвердили

Любовь действительно может полностью изменить человека

Некоторые заболевания можно «исцелить» любовью. К такому выводу пришли зарубежные ученые.

Они выяснили, что при общении с любимыми и родными людьми организм человека выделяет гормон окситоцин, который является лучшим помощником в избавлении от тяги к алкоголю и курению, он также способен защитить от стресса и способствует адаптации человека в обществе. У людей с его нехваткой возникают психологические проблемы: у них часто меняется настроение, они быстро раздражаются, злоупотребляют спиртным и имеют проблемы с лишним весом.

Кроме того, у человека, который находится в романтических отношениях, вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия. С их помощью, считают ученые, можно вылечить простуду и даже простатит.

 

По инф. rosbalt.ru

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 