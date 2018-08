Линзы для коррекции астигматизма

Наиболее распространенными причинами, вынуждающими людей коррекировать зрение, являются близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Последняя разновидность аметропии встречается довольно часто и корректируется торическими линзами.

Чем торические линзы отличаются от остальных и какой ассортимент ожидает покупателей в интернет-магазине Очков.Нет?

В последние годы контактные линзы пользуются особой популярностью. Для многих людей, испытывающих проблемы со зрением, они стали прекрасной альтернативой очкам. Современные производители выпускают модели не только для коррекции миопии и гиперметропии, но и обеспечивающие четкое зрение при астигматизме и пресбиопии — старческой дальнозоркости. Долгое время людям, страдающим астигматизмом, врачи-офтальмологи рекомендовали ношение цилиндрических очков, которые не всегда были удобны. Так, например, во время дождя или снега они запотевали, лишая своего обладателя возможности четко видеть. Неудобны они были и для людей, ведущих активный образ жизни, так как совершать, к примеру, вечерние пробежки в очках затруднительно и, откровенно говоря, небезопасно. Вскоре им на смену пришли контактные линзы, выполненные из жестких материалов. Однако и они оказались удобны не для всех пользователей. Во многом это было обусловлено особенностью полимеров, используемых для их производства. Оптимальным решением стали торические контактные линзы, выполненные из более современных мягких материалов — гидрогеля и силикон-гидрогеля. Они заслуженно заняли достойное место среди наиболее практичных средств коррекции астигматизма.

Что такое торические линзы?

Астигматизм — это одна из разновидностей аметропии, заключающаяся в изменении первоначальной формы хрусталика или роговицы, в связи с чем зрение становится расплывчатым. Ввиду особенностей данного нарушения рефракции торические линзы отличаются от остальных оптических изделий специальной конструкцией, а именно — большей плотностью и сфероцилиндрической формой. Благодаря своим особенностям они имеют две диоптрийных силы. Первая предназначена непосредственно для исправления астигматизма, а вторая — для коррекции близорукости или дальнозоркости, которые зачастую сопровождают данный недуг. Однако основным отличием торических контактных линз от сферических или мультифокальных, представленных на современном рынке оптики, является наличие призматического балласта — наиболее часто встречающегося в контактологии способа фиксации средств коррекции. Именно за счет него торические линзы сохраняют свое первоначальное положение на роговой оболочке глаза, гарантируя пользователю четкое видение окружающих его предметов. Большинство современных производителей применяют для стабилизации оптических изделий методы уплотнения их нижней части или же усечение нижних краев. Торические контактные линзы сегодня представлены в ассортименте практически всех современных производителей. О наиболее популярных моделях мы и расскажем.

ACUVUE OASYS 1-Day with HydraLuxe™ for Astigmatism

Сегодня сложно встретить человека, который бы не был знаком с продукцией компании Acuvue. Именно поэтому свой топ торических контактных линз мы и начнем с модели, разработанной специалистами компании Johnson & Johnson, которой принадлежит бренд «Акувью». Для коррекции астигматизма ими были созданы ACUVUE OASYS 1-Day with HydraLuxe™ for Astigmatism — высококачественные оптические изделия, обеспечивающие яркое и контрастное зрение людям, страдающим данной патологией. При их создании был применен силикон-гидрогелевый материал Сенофилкон А, воздухопроницаемость которого составляет 121 Dk/t, а гидрофильность — 38%. Используемый при производстве полимер был обработан согласно инновационной технологии Hydraluxe, наделяющей контактные линзы свойствами натуральной слезной пленки. Учитывая данные характеристики, врачи-офтальмологи нередко советуют приобрести ACUVUE OASYS 1-Day with HydraLuxe™ for Astigmatism своим пациентам, страдающим не только астигматизмом, но и синдромом «сухого глаза» или имеют чувствительную роговицу.

Dailies AquaComfort Plus Астигматизм

Качественные контактные линзы, прекрасно зарекомендовавшие себя среди потребителей, выпускает еще один американский бренд — Alcon. Модель носит название Dailies AquaComfort Plus Астигматизм и, как и ранее представленная, предназначена для ношения в течение одного дня, что по мнению специалистов считается наиболее безопасным режимом эксплуатации. Они произведены из гидрогелевого полимера Нелфилкона А, гарантирующего высокий уровень увлажненности и оптимальную проницаемость кислорода к глазам. Для того, чтобы повысить стабилизацию линз, специалисты компании «Алкон» разработали современный дизайн Precision Curve, обеспечивающий минимальный риск их смещения. Кроме того, Dailies AquaComfort Plus Астигматизм оснащены современной технологией AquaComfort Plus, за счет которой увлажняющий компонент содержится не в буферном растворе, как у многих аналогичных моделей, а непосредственно в самой линзе. Это позволяет обеспечить зрительным органам необходимый уровень увлажнения, а пользователю — комфорт на протяжении всего срока использования.

Clariti 1 day toric

Следующая модель торических контактных линз — это Clariti 1 day toric, над производством которой трудились специалисты американской компании CooperVision. Как и ранее представленные нами оптические изделия, она является однодневной. Утром Вы надеваете новую пару, а вечером утилизируете ее. Это позволяет защитить глаза от различного рода отложений, которые могут накапливаться на поверхности линз. Данные оптические изделия были разработаны на основе силикон-гидрогелевого материала Филкона II 3, отличающегося оптимальным сочетанием кислородной проницаемости и влагосодержания. Помимо прочего, полимер был обработан при помощи технологии WetLoc, которая позволяет линзам самостоятельно притягивать молекулы воды, обеспечивая глазам необходимый уровень влаги. Стоит также отметить и запатентованную технологию AquaGen, примененную специалистами компании CooperVision, которая обеспечивает малый угол смачивания. Это повышает влагоудерживающие свойства линз, что делает их ношение еще удобнее.

Biomedics Toric

Не менее популярной у покупателей нашего интернет-магазина является еще одна модель торических контактных линз, представленная торговой маркой CooperVision, а именно — Biomedics Toric. По сравнению с уже знакомыми вам оптическими изделиями, она предназначена для ежемесячной замены. Покупка таких линз несомненно является довольно выгодной, однако, используя их, необходимо помнить о правилах ухода за средствами контактной коррекции и четко их соблюдать. Biomedics Toric разработаны на основе гидрогелевого полимера Окуфилкона Д, который прекрасно увлажняет роговую оболочку глаза и пропускает к ней необходимое для ее нормального функционирования количество кислорода. Благодаря наличию призматического балласта данные контактные линзы сохраняют фиксированное положение на протяжении всего дня, что позволяет не только обеспечить яркое и контрастное зрение, но и непревзойденный комфорт при эксплуатации.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ