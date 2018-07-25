Лечение зубов может быть комфортным

Выбор стоматологической клиники – ответственное дело. Важна и цена, и качество лечения, и комфорт.

Стоматологи занимаются огромным спектром проблем. Самое привычное: кариес, зубная боль, необходимость в протезировании.

Другие причины обращений носят эстетический характер: отбеливание, выравнивание зубов, исправление различных дефектов эмали и прикуса.

Врачи-стоматологи лечат также различные хирургические заболевания полости рта.

Справиться с таким множеством задач на «пять» могут только специалисты высокого класса.

Именно такие врачи работают в клинике Люми-Дент – одной из крупнейших в Киеве. Сюда стоит обращаться, если есть желание решить проблемы с зубами комфортно и за доступную цену.

Здесь не придется долго ждать своей очереди на обследование и лечение, ведь в Люми-Дент работает большой штат стоматологов разных специальностей и есть полный комплект необходимого оборудования. Поэтому любого пациента принимают максимально быстро. А в случае зубной боли это важно.

Люми-Дент отвечают за качество лечения, и доказательством этого служит предоставление гарантий на услуги клиники.

Сайт клиники lumident.kiev.ua/services/lechenie-zubov предоставляет полную информацию обо всем, включая перечень точных цен на услуги. Вы даже можете совершить 3D –тур по клинике в режиме онлайн, а после записаться на бесплатную консультацию. Если что-то осталось непонятным, можно позвонить по телефонам, которые также есть на сайте.

Одно из важных отличий клиники Люми-Дент в Киеве от многих других в том, что это настоящий центр семейной стоматологии. Здесь вылечат зубы всем и не надо тратить время на отдельные походы к детскому стоматологу.

Если вам хоть раз лечили зубы с обезболиванием, то вы знаете, что немеет не только больной зуб, но иногда и полчелюсти. Это доставляет серьезные неудобства. А вы знаете, что уже есть методики, когда можно обезболить только один зуб или какую-то область? Врачи Люми-Дент это могут. А значит после лечения можно будет спокойно есть, пить и разговаривать.

Кстати, далеко не в каждой клинике можно лечить зубы под медикаментозным сном. Для этого нужна лицензия, особое оборудование, врач-анестезиолог. В Люми-Дент имеется все вышеперечисленное, поэтому даже самые боязливые и беспокойные пациенты могут здесь вылечить и удалить зубы с полным комфортом, не опасаясь за свое здоровье.

Быть пациентом Люми-Дент в Киеве выгодно: после лечения вы имеете право на бесплатный профосмотр один раз в полгода. О нём вам напомнит администратор, позвонив по телефону. А ещё в клинике проходят акции, которые позволяют сделать нужную процедуру по очень привлекательной цене.

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