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Лечение зрения можно провести в МНТК Краснодара по акции
ИА БайкалИнформ   
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Краснодарский центр МНТК приглашает пациентов воспользоваться специальной акцией и решить различные проблемы с глазами бесплатно по полису ОМС. Действует план финансирования услуг филиала из средств ОМС, в соответствии с которым и принимается решение о бесплатной консультации или госпитализации. В клинике пациенты могут пройти лазерное лечение зрение, причем помощь оказывается как взрослым, так и детям.

Для лечения таких серьезных заболеваний как диабетическая ангиоретинопатия, дистрофия сетчатки, посттромботическая ретинопатия и других используется коагулирующий лазер. В медицине лазерные технологии сегодня одни из самых востребованных.

По акции врачи-офтальмологи могут оказать помощь и с помощью других методик, а также осуществить хирургические операции. Например, клечение катаракты проводится с помощью лазерной экстракции или ультразвуковой факоэмульсификации, оказывается фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты. Специалисты клиники готовы ответить на любые вопросы по поводу оказания услуг по полису ОМС.

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