Лечение наркомании: куда обратиться за помощью?

Можно ли освободиться от наркотической зависимости? Как помочь наркозависимому, куда обратиться? Какие признаки указывают на возможную проблему с наркотиками? Если случилась беда, и близкий человек стал наркоманом, ему еще можно помочь, так считают врачи. Главное, успеть вовремя и сделать все правильно.
На этом интернет-ресурсе https://help-narco.ru/lechenie/lechenie-narkomanii/ можно найти всю полезную информацию о лечении и реабилитации любых видов наркозависимости. А лучше сразу заказать звонок и получить бесплатную и анонимную консультацию психолога. В реабилитационном центре «Шанс» уже 11 лет помогают наркозависимым вернуться к нормальной трезвой жизни и своей семье.
Лечение наркомании следует начинать как можно раньше, так как зависимость развивается очень быстро и происходит деградация личности больного. Самостоятельно помочь наркоману практически невозможно, поэтому главное - как можно быстрее обратиться в надежный реабилитационный центр за профессиональной помощью.
Но довольно часто даже самые близкие люди не замечают, что происходит, пока ситуация не становится абслютно очевидной.
Важно не пропустить симптомы наркомании, особого внимания требуют дети, подростки и молодые люди.
Вот на что советуют обратить внимание специалисты центра:
- Резкие перепады настроения. Человек то чрезмерно весел и бодр, то впадает в полную апатию
- Агрессия, злобность, в том числе по отношению к самым близким людям
- Кажется, что человек пьян, но алкоголем от него не пахнет
- Близкий человек становится скрытным, у него появляются новые знакомые, а со старыми друзьями он может вовсе перестать общаться
- Человек проводит много времени вне дома, но не говорит где он.
- Если речь идёт о школьнике или студенте, то начинаются проблемы с учёбой.
- Также стоит обратить внимание на следующие признаки:
неопрятность, безразличие к своему внешнему виду
зрачки либо широкие, либо, наоборот, чересчур сужены.
- Изменения веса, не связанные с питанием и нагрузками. Например, резкое похудение. Также может измениться пищевое поведение.
- Кожа может стать бледной, появляются высыпания
- Может измениться темп речи и манера говорить, меняется лексикон. Человек начинает употреблять жаргонные слова, которые вам непонятны.
Наркомания не имеет возрастных ограничений и жертвой может стать кто угодно: и успешный бизнесмен, и мать маленького ребенка. Хотя особое внимание стоит обращать на подростков и молодых людей.
Но этих симптомов недостаточно, чтобы сделать выводы о наличии наркозависимости. Самое правильное – сделать анализ мочи, слюны или крови.
Если диагноз подтвердился, важно как можно быстрее мотивировать наркозависимого на лечение. Это можно попробовать сделать самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к психологам реабилитационного центра.
Врачи обследуют пациента и предложат индивидуальную программу лечения.
Любому бывшему наркоману необходима реабилитация для возвращения в социум. Не следует пренебрегать этим этапом, так как он поможет закрепить результат и предотвратить рецидивы. Длительность процесса определяется индивидуально и может проводиться как в России, так и за рубежом.
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