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Лечение и профилактика глаукомы
|Агнесса ЛИ
|15 Апреля 2019 г.
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Глаукома – общепризнанный термин, который включает в себя все случаи резкого или постоянного повышения внутриглазного давления. Это понятие объединяет в себе острые и хронические патологии, возникающие по различным причинам – в связи с наследственными факторами риска, травматическими повреждениями органа зрения, воздействием других патологий. Основная опасность глаукомы – прогрессирующее снижение остроты зрения вплоть до полной потери способности различать предметы, которое связано с атрофией зрительного нерва.
Классификация
Две основные формы патологии:
Лечение
Выбор наиболее эффективного метода лечения происходит на приеме у офтальмолога после комплексного обследования, установления причины развития глаукомы и определения прогнозов. Обычно на начальных стадиях назначаются специальные капли, инстилляции которых способны снижать внутриглазное давление. Также устраняются все факторы, способные спровоцировать дальнейшее развитие заболевания.
Существуют методы хирургического лечения – устанавливаются специальные дренажи, формируются лазерные насечки в структурах глаза, нарушающих ток внутриглазной водянистой влаги.
Куда обратиться?
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