Лечение и профилактика глаукомы

Глаукома – общепризнанный термин, который включает в себя все случаи резкого или постоянного повышения внутриглазного давления. Это понятие объединяет в себе острые и хронические патологии, возникающие по различным причинам – в связи с наследственными факторами риска, травматическими повреждениями органа зрения, воздействием других патологий. Основная опасность глаукомы – прогрессирующее снижение остроты зрения вплоть до полной потери способности различать предметы, которое связано с атрофией зрительного нерва.

Классификация

Две основные формы патологии:

Открытоугольная. Повышение давления внутриглазной жидкости происходит постепенно, поэтому симптомы развиваются медленно и не угрожают опасными последствиями.

Повышение давления внутриглазной жидкости происходит постепенно, поэтому симптомы развиваются медленно и не угрожают опасными последствиями. Закрытоугольная. Острое нарушение оттока водянистой влаги в области угла передней камеры глаза приводит к развитию приступа глаукомы. Это состояние опасно полной потерей зрения.

Лечение

Выбор наиболее эффективного метода лечения происходит на приеме у офтальмолога после комплексного обследования, установления причины развития глаукомы и определения прогнозов. Обычно на начальных стадиях назначаются специальные капли, инстилляции которых способны снижать внутриглазное давление. Также устраняются все факторы, способные спровоцировать дальнейшее развитие заболевания.

Существуют методы хирургического лечения – устанавливаются специальные дренажи, формируются лазерные насечки в структурах глаза, нарушающих ток внутриглазной водянистой влаги.

Куда обратиться?

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