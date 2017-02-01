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Лечение глазных заболеваний любой сложности в клинике Ophthalm.com

ИА БайкалИнформ   
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Офтальмология является одним из главнейших направлений всей медицины. Это объясняется тем, что она посвящена одному из главнейших чувств человека - зрению. Из всех органов человека именно глаза наиболее подвержены различным патологиям, внешним воздействиям и травмам. Поэтому каждый офтальмолог просто обязан обладать высоким уровнем профессионализма. Именно такие специалисты работают в глазном центре Ophthalm.com.

Чем здесь могут помочь

Клиника Ophthalm.com носит имя заслуженного офтальмолога России, академика Святослава Федорова. Поэтому здесь стараются всегда поддерживать самый высокий уровень во всем - от штата специалистов, до использования самых последних технологий. Здесь ежедневно проводятся операции по лечению самых сложных глазных заболеваний, и в каждом случае офтальмологи добиваются максимально возможного результата. 

Периодически случается так, что пациенты обращаются сюда с последней надеждой. В других глазных клиниках им либо не смогли помочь, либо лечение/операция не дали никакого результата. Этим Ophthalm.com и отличается от остальных клиник - лечение катаракты, глаукомы, дистрофии, макулярных разрывов и т.д. здесь проходит с применением самых последних методик.

Из новейших методов можно отметить лазерное лечение. Его суть заключается нейтрализации проблемы без хирургическим способом. Это важнейшее открытие в современной офтальмологии успешно используется медиками глазного центра Ophthalm.com. Среди основных услуг, оказываемых пациентам здесь выделяются:

  • - диагностика зрения;
  • - хирургические операции любой сложности;
  • - выявление проблемы на любой стадии;
  • - исправление возрастных и приобретенных патологий;
  • - консультации специалистов-офтальмологов.


За основу деятельности в центре взята оперативное помощь. Здесь прекрасно осознают, что любая патология глаза доставляет пациенту огромные неудобства, а значит проблему нужно решать быстро. Поэтому даже сложнейшие заболевания лечатся здесь в максимально сжатые сроки. Это же правило касается и периода реабилитации. Специалисты могут свести послеоперационное восстановление по срокам к минимуму.

Если у вас есть проблемы со зрением, то крайне не рекомендуется откладывать их решение. Это может губительно сказаться на зрении в будущем. Для решения достаточно обратиться к специалистам, желательно, чтобы это были настоящие профессионалы. В Ophthalm.com помогут всем желающим, несмотря на тяжесть или запущенность конкретного заболевания.

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