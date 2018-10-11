Куда пойти лечиться: выбираем платную клинику

Частных клиник вокруг очень много – иди куда хочешь. Но иногда это и становится проблемой: как из этого множества выбрать то место, где вам действительно помогут.
Если у клиники хороший сайт, где много информации, постоянно есть обновления, имеется обратная связь с пациентами, можно задать вопрос и получить ответ в реальные сроки – это все хорошие признаки. Обязательно нужно посмотреть страницу с лицензиями и сертификатами клиники. Площадка с отзывами тоже достойна внимания. И, кстати, отзывы не могут быть только хвалебными. Стоит почитать и независимые форумы, где общаются пациенты, а также опросить друзей и знакомых. Выясните сколько времени работает клиника и насколько она известна в городе.
Но самое главное – это оборудование. Его качество, количество и новизна. В хорошей частной клинике все медицинские товары оптом закупаются у надежных поставщиков и всегда есть в наличии то, что необходимо для пациента. Одноразовое, высокого качества и соответствующее международным стандартам. Сюда входят не только простейшие вещи вроде бахил, шприцев, термометров, но и расходные материалы для сложного оборудования. Естественно, чем лучше техническое оснащение, тем больше шансов на эффективную, безопасную и точную диагностику.
Конечно, никакое оборудование не работает само по себе. Поэтому надо оценить количество врачей, их уровень квалификации, как часто они проходят обучение. Желательно узнать стаж работы, в том числе и в этом учреждении. При поиске конкретного специалиста неплохо также выяснить, где он работал раньше. Кстати, чем больше в штате больницы узких специалистов, тем лучше.
В хорошей клинике своих специалистов должно быть больше, чем приглашенных совместителей. Эту информацию тоже можно узнать на сайте медучреждения.
Чем многопрофильнее медицинский центр, тем лучше. Во-первых, это позволяет пройти все обследования в максимально короткие сроки и в одном месте. Во-вторых, это повышает эффективность лечения, так как разные специалисты могут контактировать между собой и выработать совместный подход к лечению. А значит меньше шансов на лишние назначения и несовместимые лекарства, как это бывает, если приходиться лечиться в нескольких местах.
Придя в клинику, посмотрите, как выглядит персонал, насколько корректно и вежливо общается с пациентами. Узнайте, сколько времени длится прием. Как правило, на полноценную первичную консультацию с осмотром уходит от 30 минут до часа.
Поинтересуйтесь, из чего складывается цена за прием. Иногда называют цену только за консультацию, а потом выясняется, что любая манипуляция во время осмотра стоит отдельных денег. В клиниках с хорошей репутацией все объяснят подробно и при оплате никаких подводных камней не обнаружится.
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