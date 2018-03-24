Кто нуждается в помощи нарколога?

Принято считать, что проблемы с алкоголем есть только у тех, кто прогуливает работу, пропивает то, что есть дома, пьет запоями. С точки зрения наркологов, это неверно.

Запои и прогулы говорят о запущенности заболевания. Гораздо больше тех, кто ходит на работу, живет в семье, но при этом является хроническим алкоголиком. Такой человек крайне редко отказывается от выпивки. Любой стресс, любое радостное событие, выходные, праздники — все это повод выпить.

Но проблема рано или поздно дает себя знать. И тогда родственники (или сам больной) начинают интересоваться: где находится ближайшая наркологическая клиника? Что становится поводом обращения к врачу-наркологу? Ответ - вторичные проблемы со здоровьем.

Известно, что непосредственно от алкоголизма никто не умирает. Но от последствий употребления умирают многие. Что считают последствиями? Проблемы с сердцем, вплоть до инфаркта, с сосудами головного мозга, вплоть до инсульта, с психикой, вплоть алкогольного делирия. У многих больных развивается цирроз печени, прогноз неблагоприятный. Существуют алкогольная энцефалопатия, алкогольный сахарный диабет и другие заболевания, приводящие к инвалидизации и летальному исходу.

Еще одна причина обращения к наркологу — инициатива родственников. Они видят, как меняется пьющий человек. Жены говорят о том, что они выходили замуж за другого мужчину. Что происходит с психикой? Эмоции уплощаются, мышление беднеет, становится ригидным, суждения — стереотипными. Резко сужаются интересы, человека мало что интересует. Возрастает вспыльчивость, появляется агрессивность.

Настроение улучшается только перед выпивкой и во время употребления. Далеко не все готовы жить с пьющим человеком. Находясь на грани развода многие соглашаются на лечение.

Как оно осуществляется? Во-первых, снимаются симптомы абстиненции. Это особенно необходимо для тех, кто находился в запое. Но и у тех, кто пьет регулярно, абстиненция тоже может присутствовать. Во-вторых, назначаются препараты, снижающие или полностью купирующие тягу к спиртным напиткам. Как правило, это нейролептики и седативные препараты. Далее к ним присоединяются антидепрессанты, потому что настроение алкоголика, который «завязывает», хуже некуда. Это объяснимо, поскольку он перестает получать допинг в виде алкоголя.

Чуть позже с больным и его родственниками начинает работать психолог. Вместе с больным он ищет пути совладания с тягой, помогает сформировать осознанную установку на трезвый образ жизни. Психолог работает и с родственниками, помогая им увидеть свою роль в развитии заболевания.

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