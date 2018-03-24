Кто нуждается в помощи нарколога?

Принято считать, что проблемы с алкоголем есть только у тех, кто прогуливает работу, пропивает то, что есть дома, пьет запоями. С точки зрения наркологов, это неверно.
Запои и прогулы говорят о запущенности заболевания. Гораздо больше тех, кто ходит на работу, живет в семье, но при этом является хроническим алкоголиком. Такой человек крайне редко отказывается от выпивки. Любой стресс, любое радостное событие, выходные, праздники — все это повод выпить.
Но проблема рано или поздно дает себя знать. И тогда родственники (или сам больной) начинают интересоваться: где находится ближайшая наркологическая клиника? Что становится поводом обращения к врачу-наркологу? Ответ - вторичные проблемы со здоровьем.
Известно, что непосредственно от алкоголизма никто не умирает. Но от последствий употребления умирают многие. Что считают последствиями? Проблемы с сердцем, вплоть до инфаркта, с сосудами головного мозга, вплоть до инсульта, с психикой, вплоть алкогольного делирия. У многих больных развивается цирроз печени, прогноз неблагоприятный. Существуют алкогольная энцефалопатия, алкогольный сахарный диабет и другие заболевания, приводящие к инвалидизации и летальному исходу.
Еще одна причина обращения к наркологу — инициатива родственников. Они видят, как меняется пьющий человек. Жены говорят о том, что они выходили замуж за другого мужчину. Что происходит с психикой? Эмоции уплощаются, мышление беднеет, становится ригидным, суждения — стереотипными. Резко сужаются интересы, человека мало что интересует. Возрастает вспыльчивость, появляется агрессивность.
Настроение улучшается только перед выпивкой и во время употребления. Далеко не все готовы жить с пьющим человеком. Находясь на грани развода многие соглашаются на лечение.
Как оно осуществляется? Во-первых, снимаются симптомы абстиненции. Это особенно необходимо для тех, кто находился в запое. Но и у тех, кто пьет регулярно, абстиненция тоже может присутствовать. Во-вторых, назначаются препараты, снижающие или полностью купирующие тягу к спиртным напиткам. Как правило, это нейролептики и седативные препараты. Далее к ним присоединяются антидепрессанты, потому что настроение алкоголика, который «завязывает», хуже некуда. Это объяснимо, поскольку он перестает получать допинг в виде алкоголя.
Чуть позже с больным и его родственниками начинает работать психолог. Вместе с больным он ищет пути совладания с тягой, помогает сформировать осознанную установку на трезвый образ жизни. Психолог работает и с родственниками, помогая им увидеть свою роль в развитии заболевания.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...