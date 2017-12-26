Крем Артрейд для суставов в помощь старшему поколению

Согласно статистике, 30% людей в мире имеют те или иные проблемы с суставами. Прежде всего это касается старшего поколения, испытывающего постоянные болезненные и дискомфортные ощущения в процессе ходьбы.

Для таких больных и предназначен восковый крем «Артрейд», официальное название которого – крем-воск «Здоров» с экстрактом сабельника. Препарат отличается своей эффективностью и полезными свойствами, которые обеспечивает грамотно подобранный состав: прополис, экстракт репейника, экстракт зверобоя, экстракт сабельника, экстракт хмеля, экстракт кедровой живицы и пчелиный воск.

Формально крем не является лекарственным средством, но его состав обладает целебными свойствами. Кстати, рекомендуем к посещению официальный сайт продукта: https://artraid.info - отзывы и обсуждение Артрейда и прямую связь с производителем крем-воска.

Существует 5 главных причин того, почему могут болеть суставы. Чаще всего это:

Генетическая наследственность. Нередко проблемы с опорно-двигательным аппаратом передаются от родителей ребенку. Чаще всего проявляется недуг с течением времени, а не в молодом возрасте. Пол человека. Ревматологические заболевания чаще возникают у представительниц женского пола. Это обусловлено тем, что они подвержены гормональным изменениям, обусловленным физиологическими особенностями тела (беременностью, кормлением грудью, менопаузой). Возрастные особенности. Данный фактор врачами считается основным. Это обусловлено тем, что болезни суставов развиваются с годами. К тому же, у старшего поколения быстрее происходят дегенеративно-дистрофические процессы, влияющие на состояние костной системы. Травмы в виде ушибов, царапин и вывихов. Чем больше повреждений опорно-двигательного аппарата, тем выше риск возникновения болей суставов. В преклонном возрасте их накапливается существенное количество. В их устранении помогает экстракт прополиса - действующий компонент крема «Артрейд». Неправильное питание и лишний вес. Масса тела после 30-40 лет имеет свойство увеличиваться. Из-за этого у людей старшего возраста опорно-двигательный аппарат испытывает большие нагрузки.

Особенности препарата Артрейд

Мазь Артрейд – это прополисный крем, который не является лекарственным средством, но при этом обладает лечебными свойствами. Данная продукция изготавливается с применением натуральных компонентов, которые подобраны таким образом, чтобы усиливать воздействие друг друга на организм человека.

Крем-прополис Артрейд отличается такими полезными свойствами:

смягчение воспалительного процесса;

уменьшение отечности;

возвращение подвижности конечностей;

предотвращение отложения солей;

предупреждение развития остеохондроза;

восстановление хрящевой ткани;

устранение хруста в суставах.

Антисептический эффект крем-воска Артрейд обусловлен прополисной основой, обогащенной экстрактом репейника. Для улучшения тока крови и лимфы в средстве присутствует сабельник. Компоненты хмеля, содержащиеся в креме, влияют на водно-солевой баланс организма.

Крем Артрейд с прополисом – это прополисное средство, которое помогает пожилым людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Поэтому некоторые больные считают препарат действенным дополнением к хирургическому вмешательству.

Если человеку больше 40 лет, ему сложно переносить реабилитационный период после хирургии. Поэтому для таких людей гель Артрейд – оптимальный вариант, обеспечивающий ускоренное восстановление здоровья. Устранение болей происходит посредством того, что компоненты крем-воска проникают непосредственно в полость суставной сумки, где провоцируют регенерацию хрящевой ткани. Крем также успешно устраняет болевой синдром.

Врачи отмечают, что бальзам Артрейд лучше действует в том случае, когда пациент комплексно борется с болезнью.

Где заказать и купить крем Артрейд

Приобрести оригинальный препарат Артрейд позволяет официальный сайт производителя: https://artraid.info/. При покупке крем-воска на других ресурсах, высок риск того, что он может оказаться подделкой.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ