Крапива - лекарство и уникальный источник витаминов

Обычная крапива богата полезными для организма веществами. При каких болезнях рекомендуется применять настои и отвары из крапивы? Вот что советует врач.

Действительно, крапива двудомная – кладезь витаминов и микроэлементов. Например, в листьях этого растения в 2 раза больше витамина С, чем в смородине и лимоне. По содержанию растительного пигмента – каротина, который в организме превращается в витамин А, крапива превосходит морковь и облепиху. В этом растении, которое многие считают сорняком, имеются также другие важные для здоровья витамины – К, В, Е. Кроме того, крапива содержит необходимые для нормальной работы организма микроэлементы – кальций, железо, медь, магний, кремний. А ещё в её листьях присутствуют дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, фитонциды, органические кислоты.

Полезные свойства крапивы двудомной известны народной медицине с незапамятных времён

Активно используется крапива и в наши дни. Например, народные целители рекомендуют применять настой листьев крапивы двудомной для укрепления иммунитета и профилактики острых респираторных вирусных заболеваний.

Готовится настой крапивы так:

2 ст. л. сухих измельчённых листьев крапивы залить 0, 5 л горячей кипячёной воды и настаивать в термосе два часа. Затем процедить и принимать за 30 минут до еды.

Препараты на основе листьев и корней крапивы используются в комплексной терапии для профилактики и лечения мочекаменной болезни, при нарушениях в работе поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Так, сухие листья можно заваривать как чай и пить его при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и частых запорах. А настой из сухих листьев крапивы двудомной используется для профилактики и лечения себореи.

Что же касается свежих листьев растения, то настой их помогает уменьшить и даже остановить желудочные и маточные кровотечения.

Вот его рецепт: 30 г измельчённых свежих листьев крапивы залить стаканом кипятка, настаивать 10 минут. Затем процедить и при отсутствии противопоказаний принимать по 1 ст. л. 4 раза в день.

Следует подчеркнуть, что препараты крапивы показаны не всем пациентам. Например, их нельзя применять при онкологических заболеваниях, повышенной свёртываемости крови, почечной недостаточности, гипертонии.

В любом случае перед употреблением препаратов крапивы надо проконсультироваться у лечащего врача.

По инф. «Аргументы недели»

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