Комплексное обследование - что это и где его можно пройти?

Если вы хотите как можно дольше оставаться активным, работать и жить с удовольствием, для этого необходимо одно – быть здоровым.

Что такое комплексное обследование и как его пройти?

Сейчас есть хороший способ проверить свое здоровье, не потратив при этом чрезмерно много сил и времени: пройти комплексное обследование. Многие люди разного возраста, следящие за здоровьем, выбирают именно такой современный вариант проверки своего состояния.





Главная цель такого обследования – выявить возможные факторы риска для здоровья, чтобы вовремя принять меры.

Этот популярный сейчас вид диагностики удобен тем, что набор анализов и инструментальных исследований подбирается в соответствии с конкретными потребностями. Кроме того, само обследование проходит достаточно быстро и занимает от одного до семи дней.

Обязательное условие для хорошего результата такого обследования – выбор хорошей клиники, в которой есть необходимые специалисты и оборудование. Этим требованиям вполне соответствует сеть клиник РЖД-Медицина.

Система здравоохранения РЖД всегда славилась своими специалистами и высоким уровнем оказания медицинской помощи. Но раньше клиники РЖД были недоступны для обычных пациентов, так как обслуживали только своих сотрудников. В настоящее время клиники сети РЖД - Медицина готовы принять любого пациента с полисом ОМС.

Причем возможность пройти обследование есть у любого человека независимо от места жительства, так как эта услуга доступна в любой клинике РЖД по всей России.

Кому стоит проходить комплексное обследование

1.Внешне здоровые люди любого возраста.

Как ни странно, да, этим людям тоже нужно проходить подобное обследование, так как многие заболевания не проявляют себя на ранних стадиях. А ведь чем раньше обнаружена болезнь, тем больше шансов на успешное излечение. Кроме того, часто люди не замечают каких-то изменений в своем здоровье или не обращают на них внимания, считая несущественными. Поэтому даже если никаких жалоб нет, просто для профилактики лучше периодически проходить комплексную диагностику.

2. Люди, имеющие наследственную предрасположенность к каким-либо болезням.

Поэтому если даже человек чувствует себя здоровым, но у него есть ближайшие родственники с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями сердца, глаукомой и некоторыми другими патологиями, то лучше периодически проходить осмотры.

3. Люди, имеющие неопределенные жалобы.

Таких людей достаточно много, чаще всего им больше 30-40 лет, к этому времени часто возникают разные неприятные симптомы: головные боли, расстройства пищеварения, нарушения сна, утомляемость и прочее. В этих случаях пройти комплексное обследование гораздо проще и информативнее, чем обходить разных врачей.

Как часто желательно проходить обследование

- Здоровые люди в возрасте от 25 до 50 лет один раз в два- три года.

- Люди после 50 лет – один раз в год

- остальные по желанию

Вариант обследования подбирается индивидуально, в зависимости от пола, возраста пациента и цели обследования. Чтоб выбрать подходящий вариант, нужно сначала прийти на приём к врачу-терапевту, он соберет анамнез выявит возможные риски для здоровья и предложит подходящий комплекс.

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