Когда следует обращаться к проктологу

Проктология – это раздел медицины, изучающий заболевания, связанные с ректальной областью и областью толстой кишкой. Поэтому никогда не знаешь, когда может понадобиться платный проктолог.

Когда следует обращаться к врачу

Итак, когда же следует обратиться к специалисту? Это могут быть следующие случаи:

Когда стул затруднен, он непостоянный и бывает реже, чем раз в сутки;

Когда человека беспокоит жидкий стул;

Когда больной испытывает какие-либо неприятные ощущения во время или после акта дефекации – в том числе, это может быть боль или, наоборот, зуд;

Когда у пациента в стуле или на туалетной бумаге наблюдаются слизь или кровь;

Когда человек ощущает в области ануса инородное тело, либо боль;

Если в районе анального прохода наблюдается припухлость, либо краснота, сопровождающаяся зубом или раздражением;

Если человек после похода в туалет отмечает выпадение геморроя;

Если пациент отмечает недержание кала.

Почему-то многие считают, что заболевания, связанные с прямой кишкой – это нечто постыдное. Поэтому они до последнего оттягивают прием у проктолога. А между тем посещение данного специалиста позволяет диагностировать многие заболевания на ранних стадиях, а так же предотвратить возможные осложнения. И хотя консультация у проктолога желательна для каждого больного, есть определенная группа людей, которым в обязательном порядке нужно посетить этого врача.

Кому в обязательном порядке нужно посещать проктолога

Итак, кто же в обязательном порядке должен посетить данного специалиста? Это:

Люди, которые проводят свою трудовую деятельность в положении сидя (те, кто работают, к примеру, за рулем или за компьютером);

Люди с плохой наследственностью;

Люди, которые страдают от излишнего веса;

Люди, в прошлом уже перенесшие операцию, связанную с прямой кишкой;

Женщины во время менопаузы;

Беременные женщины, а так же уже родившие;

Женщины, которые только планируют беременность.

Для всей вышеперечисленной группы населения прохождение проктолога обязательно.

Диагностика и лечение заболеваний в медицинской клинике

Для того, чтобы вовремя диагностировать заболевание, используется множество способов, начиная от обычного осмотра врачом и сдачи анализа крови, и заканчивая ректоскопией и другими методами исследования. Диагностические исследования назначаются врачом только после первичного осмотра.

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