Когда организм сигналит об опасности

"РГ": эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.

По словам врача Лондонской клиники Дэниела Фентона, важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и необоснованными "страшилками". Специалист перечислил несколько признаков, на которые каждому человеку стоит обратить внимание.

Среди них - частые ночные позывы в туалет. Это может свидетельствовать как о заболевании мочеполовой системы - никтурии, так и о увеличении простаты у мужчин и риске рака предстательной железы.

Периодические покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта, сильное потоотделение - о лимфоме или миеломе.

Навязчивое чувство усталости часто выдает дефицит витамина D, недостаточную или избыточную активность щитовидной железы или дефицита железа. Также существует и риск развития рака крови.

Кроме того, стоит обратить внимание на внезапную потерю веса и постоянное чувство жажды. Это могут быть признаки диабета 1 или 2 типа, а также онкологии.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ