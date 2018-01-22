 Когда обращаться к неврологу?

Невролог – это специалист, специализирующийся на рассмотрении нарушений деятельности нервной системы. В обязанности этого специалиста входит исследование физиологии и анатомии нервов, а также профилактика, диагностика и лечение заболеваний, связанных с работой центральной нервной системы (ЦНС).
Неврологов часто называют невропатологами. Эти два понятия являются смежными. Невропатолог – устаревший термин, которым пользовались до 80-х годов.
Что лечит невролог в Челябинске?
Множество людей считает, что невролог в Челябинске лечит те же заболевания, что и психотерапевт. Но на самом деле в обязанности этого специалиста входит лечение неврологических расстройств, которые впоследствии могут влиять на психическое поведение человека. Под термином «неврологические расстройства» понимается огромный список заболеваний, каждое из которых имеет свои причины, признаки, особенности и последствия. Среди наиболее распространенных заболеваний, лечение которых входит в обязанности врача-невролога, стоит отметить:
- Болезнь Паркинсона. Состояние, характеризующееся увеличением тонуса мышц, замедлением движений и появление дрожи в покое.
- Болезнь Альцгеймера. Это прогрессирующая болезнь, которая затрагивает психические функции, отвечающие за память, мышление, идентификацию себя как личности и т.д.
- Кластерные головные боли. Сопровождаются острой, пронзительной и жгучей болью в глазах, висках и ушах.
- Гидроцефалия и внутричерепное давление.
- Рассеянный склероз. Это хроническое заболевание способствует полному разрушению ЦНС.
- Туберкулезный менингит. Сопровождается стремительным воспалением мозговых оболочек у пациентов, которые страдают от туберкулеза.
Невролог в Челябинске специализируется на диагностике и лечении дегенеративных и аутоиммунных заболеваний, расстройств органов сердечнососудистой системы, врожденных патологий, опухолей и болезней, которые вызывают воспаления.
Причины обращения к неврологу
Поводом для обращения к врачу-неврологу могут быть такие причины:
- приступы мигрени;
- бессонница;
- шум в ушах;
- онемение и покалывание конечностей;
- расстройства сознания;
- ухудшение состояния памяти;
- нарушения координации движений.
Причиной обращения к этому специалисту также может быть потеря зрения с его последующим возвращением. Еще один признак неврологического расстройства – слабость в мышцах и появление болей в конечностях, плечах и спине. Невролог в Челябинске также принимает пациентов, которые испытывают беспричинные приступы паники и страха.
Из чего стоит приема невролога?
Прием врача-невролога в первую очередь предусматривает сбор анамнеза. Для постановки точного диагноза этот специалист также проводит пальпацию и визуальное исследование состояния пациента. В прием невролога также могут входить манипуляции, связанные с изучением состояния чувствительной и двигательной сфер пациента. Такие манипуляции проводятся с целью выявления патологий конкретного профиля.
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