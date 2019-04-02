Когда и кому нужна запись к эндоскописту, показания для проведения эндоскопии, подготовка

Эндоскопия как отдельный раздел медицины появилась не так давно, с развитием современных технологий визуализации. При помощи эндоскопии у врачей появилась возможность заглянуть внутрь организма, полых органов, причем без нарушения их целостности, и оценить строение – есть ли какие-либо нарушения, влияющие на здоровье. Можно оценить структуру пищеварительной трубки практически от самого ее начала и до концевых отделов, а также бронхиального дерева, некоторых полых органов малого таза. За счет широкого внедрения эндоскопии в медицину усовершенствовалась диагностика многих заболеваний, которые ранее диагностировали за счет более инвазивных и опасных методов. Сегодня наиболее активно эндоскопию используют в гастроэнтерологии, гинекологии и хирургии.

Как и где проводят эндоскопию?

Обычно эндоскопия проводится по назначению врача в специальном кабинете, оборудованном для проведения эндоскопических исследований в поликлинике, стационаре или лечебно-диагностических центрах, санаториях. При необходимости особого вида эндоскопии, в частности с применением местного обезболивания или общего наркоза, дополнительных диагностических мероприятий, эндоскопия проводится в клинике, с предварительной полной подготовкой к исследованию, чтобы результаты были максимально достоверными, при этом не формировалось каких-либо побочных эффектов и осложнений от самой процедуры. Эндоскопия проводится специально подготовленным врачом, прошедшим специализацию в определенной сфере и имеющего опыт постановки диагноза по результатам обнаруженных изменений.

Проводить эндоскопию можно не только с целью диагностики, но и лечения некоторых патологий – прижигания кровоточащих сосудов, удаления полипов, взятия биопсии, введения лекарств, устранения инородных тел. Эндоскопия может применяться по показаниям в любом возрасте, начиная от младенцев, заканчивая пожилыми людьми.

Запись на прием к эндоскописту

Перед проведением процедуры необходима предварительная запись на прием к эндоскописту, чтобы врач мог оценить общее состояние здоровья, показания к проведению процедуры и возможные противопоказания, а также обсудить с пациентом нюансы ее проведения и особенности подготовки. Именно последний вопрос наиболее важен для того, чтобы в дальнейшем результаты процедуры были максимально достоверными и точными. Так как проводится обследование полых органов, они должны быть свободными от содержимого (что наиболее актуально для пищеварительного тракта), что позволит врачу полностью осмотреть строение стенок органа и выявить определенные изменения, которые не видны невооруженным глазом. Если нужно проведение лечебных мероприятий или забор биопсии, об этом сразу же будет обсуждаться вопрос с пациентом, чтобы он был готов к удлинению времени процедуры.

Кому показана эндоскопия?

Обычно эндоскопическое обследование назначают детям и взрослым с патологиями пищеварительного тракта или бронхолегочной системы. Чаще всего проводят ЭФГДС – это эзофагодуоденоскопический осмотр, оценка строения пищевода, слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Может быть также назначена бронхоскопия для исключения инородных тел или опухолей, ее проводят обычно под кратковременным наркозом, также может проводиться эндоскопия ЛОР-органов, исследование мочевого пузыря или матки, чтобы можно было прицельно осмотреть полости органов и определить уровень поражения. Также распространены такие исследования как колоноскопия или ректороманоскопия – это обследования толстой кишки или ее концевых отделов – прямой кишки и части толстой. Они проводятся врачом после предварительной тщательной подготовки пациента.

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