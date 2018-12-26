Кодирование от алкоголизма: описание, виды

В сфере лечения алкогольной зависимости существуют разные способы снижения тяги к алкоголю, которые применяются широко, так как давно испробованы и доказали свою эффективность. В частности, это разные виды кодирования.

Что такое кодирование

Кодирование - это метод избавления от алкогольной зависимости, когда тем или иным способом ставится запрет на употребления спиртного. Эффект проявляется либо в стойком отвращении к алкоголю, либо в отсутствии удовольствия от спиртного. О том, как действуют разные способы кодирования, читайте здесь https://alkogolizma.com/lechenie/kodirovanie-ot-alkogolizma.html.

Обязательное условие для кодирования – необходимость воздержаться от спиртного на 10-20 дней. Учитывая, что для некоторых это невыполнимое условие, рекомендуется ложиться в стационар.

Основные виды кодирования

Кодированием от зависимости занимаются только специалисты-наркологи. Они же порекомендуют самый подходящий способ, который для каждого индивидуален.

Стоит сказать, что практически любой вид кодирования, как, впрочем, и другое лечение алкоголизма, подействует только если пациент сам хочет избавиться от зависимости. Тогда кодирование реально поможет человеку справиться с тягой к спиртному.

Медикаментозный

Этот вид создания неприятия алкоголя очень распространен. Принцип простой: пациенту вводят препараты, которые вызывают либо полную непереносимость спиртного, либо блокируют то ощущение удовольствия, которое испытывает пьяница при употреблении спиртного.

Психотерапевтический

Этот способ, как и медикаментозный, применяется давно. Есть несколько способов психотерапевтического воздействия, один из самых известных – метод Довженко.

В зависимости от выбранного метода, сеанс может быть групповой (раньше практиковалось именно это), или индивидуальный.

При любом виде воздействия пациенту даются определенные лечебные установки, действующие на подсознание.

Гипнотерапия также используется для снятия тяги к алкоголю.

Аппаратные методы

Принцип их действия один: влияние на ответственные за зависимость зоны мозга с помощью лазера или электрических импульсов.

Лазерный метод

Считается полезным, если у пациента ещё не сформировалась физическая зависимость от алкоголя, то есть на 1, иногда 2 стадии алкоголизма. Лазер воздействует на определенные зоны мозга, ответственные за формирование тяги к спиртному.

Обычно требуется несколько сеансов для получения устойчивого эффекта.

Лазерное воздействие требует специального оборудования, поэтому применяется только в больших медицинских центрах.

Одним из современных способов кодирования с помощью аппарата является ИКТ – интракраниальная транслокация.

Суть метода в том, что электрические импульсы воздействуют на нейроны мозга, отвечающие за алкогольную зависимость. Метод считается эффективным и безопасным, срок кодирования от года до пяти лет. Кодирование можно повторять.

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