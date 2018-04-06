Забота о собственном здоровье и здоровье близких начинается со своевременного обращения за медицинской помощью. Только врачи и специально обученный медицинский персонал смогут в полном объеме оказать услуги, необходимые для диагностики, лечения и профилактики разных заболеваний.
Многопрофильный медицинский центр Sarmedical предлагает пациентам широкий ассортимент высококачественных медицинских услуг, оказываемых в соответствии с лучшими мировыми и европейскими стандартами качества. В клинике вы проконсультируетесь с опытными врачами, пройдете лабораторные и инструментальные методы диагностики, получите правильное и безопасное лечение.
Услуги европейской клиники Sarmedical
В многопрофильном центре Sarmedical предлагается комплекс услуг по следующим направлениям:
- Стоматология;
- Пластическая хирургия;
- Гинекология;
- Урология;
- Эндокринология;
- Терапия;
- Кардиология;
- Физиотерапия;
- Ультразвуковая диагностика;
- Лабораторная диагностика;
- Эстетическая, инъекционная косметология;
- Трихология.
По всем клиническим направлениям работают опытные врачи, постоянно совершенствующие свои знания и практические навыки, регулярно проходящие курсы повышения квалификации. Обратившись в клинику Sarmedical с любой проблемой со здоровьем, вы получите консультацию профильного специалиста и комплексное обследование для установки диагноза и назначения правильного лечения.
Преимущества клиники
В семейной клинике Sarmedical созданы все условия для прохождения диагностики и лечения пациентов с разными патологиями. Наши преимущества:
- Профессионализм. Врачи и медицинский персонал подготовлены в соответствии с высокими требованиями и стандартами нашей клиники. Регулярные курсы повышения квалификации, всестороннее профессиональное развитие позволяет врачам и персоналу клиники выполнять свои обязанности на высоком уровне. Также в медицинском центре ведут прием известные специалисты из Турции, Германии, Франции, США;
- Наличие передового оборудования. Клиника Sarmedical оснащена всей необходимой техникой для проведения быстрой и точной лабораторной, ультразвуковой диагностики. Операции и манипуляции выполняются исключительно с применением современного оборудования, что упрощает решение даже самых сложных клинических задач;
- Комфортная атмосфера. Для пациентов создана благоприятная атмосфера, позволяющая пройти медицинское обследование и курс лечения в приятных условиях, без стресса и со всеми удобствами. Доброжелательное и внимательное отношение персонала клиники, красивый, современный ремонт, комфортные палаты – все это помогает настроиться на скорейшее выздоровление.
Многопрофильный медицинский центр Sarmedical – это клиника, в которой грамотную медицинскую помощь могут получить все члены вашей семьи. Для записи на прием звоните по телефону +7 (499)490-93-35.
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