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Клиника Sarmedical

Агнесса ЛИ   
06 Апреля 2018 г.
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Клиника Sarmedical

Забота о собственном здоровье и здоровье близких начинается со своевременного обращения за медицинской помощью. Только врачи и специально обученный медицинский персонал смогут в полном объеме оказать услуги, необходимые для диагностики, лечения и профилактики разных заболеваний.

Многопрофильный медицинский центр Sarmedical предлагает пациентам широкий ассортимент высококачественных медицинских услуг, оказываемых в соответствии с лучшими мировыми и европейскими стандартами качества. В клинике вы проконсультируетесь с опытными врачами, пройдете лабораторные и инструментальные методы диагностики, получите правильное и безопасное лечение.

Услуги европейской клиники Sarmedical

В многопрофильном центре Sarmedical предлагается комплекс услуг по следующим направлениям:

  • Стоматология;
  • Пластическая хирургия;
  • Гинекология;
  • Урология;
  • Эндокринология;
  • Терапия;
  • Кардиология;
  • Физиотерапия;
  • Ультразвуковая диагностика;
  • Лабораторная диагностика;
  • Эстетическая, инъекционная косметология;
  • Трихология.

По всем клиническим направлениям работают опытные врачи, постоянно совершенствующие свои знания и практические навыки, регулярно проходящие курсы повышения квалификации. Обратившись в клинику Sarmedical с любой проблемой со здоровьем, вы получите консультацию профильного специалиста и комплексное обследование для установки диагноза и назначения правильного лечения.

Преимущества клиники

В семейной клинике Sarmedical созданы все условия для прохождения диагностики и лечения пациентов с разными патологиями. Наши преимущества:

  • Профессионализм. Врачи и медицинский персонал подготовлены в соответствии с высокими требованиями и стандартами нашей клиники. Регулярные курсы повышения квалификации, всестороннее профессиональное развитие позволяет врачам и персоналу клиники выполнять свои обязанности на высоком уровне. Также в медицинском центре ведут прием известные специалисты из Турции, Германии, Франции, США;
  • Наличие передового оборудования. Клиника Sarmedical оснащена всей необходимой техникой для проведения быстрой и точной лабораторной, ультразвуковой диагностики. Операции и манипуляции выполняются исключительно с применением современного оборудования, что упрощает решение даже самых сложных клинических задач;
  • Комфортная атмосфера. Для пациентов создана благоприятная атмосфера, позволяющая пройти медицинское обследование и курс лечения в приятных условиях, без стресса и со всеми удобствами. Доброжелательное и внимательное отношение персонала клиники, красивый, современный ремонт, комфортные палаты – все это помогает настроиться на скорейшее выздоровление.

Многопрофильный медицинский центр Sarmedical – это клиника, в которой грамотную медицинскую помощь могут получить все члены вашей семьи. Для записи на прием звоните по телефону +7 (499)490-93-35.

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