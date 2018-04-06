Клиника "Эстетик Дент": решение любых стоматологических проблем

Многие люди до сих пор боятся идти к стоматологу и оттягивают этот момент пока ситуация не станет критической. И это, как никто, понимают специалисты клиники «Эстетик Дент». Именно поэтому здесь сделано все для того, чтобы все пациенты получили лучшее лечение в самых комфортных условиях.
В «Эстетик Дент» клиенты обращаются с любой стоматологической проблемой, даже той, с которой не справились в других клиниках. Команда квалифицированных врачей поможет и ребёнку, и взрослому вылечить любые болезни зубов и десен.
На сайте клиники эстетической стоматологии у метро Новослободская http://www.esteticdent.ru можно найти всю информацию обо всех видах услуг и ценах на лечение, сразу записаться на прием, а также ознакомиться с реальными историями пациентов.
Преимущества клиники эстетической стоматологии у метро Новослободская:
- Руководит клиникой ведущий стоматолог России и эксперт в медицинской рубрике «Российская Газета».
- Все врачи имеют большой стаж работы и регулярно повышают квалификацию за рубежом.
- Оборудование клиники позволяет выполнять любые манипуляции и решать даже самые сложные проблемы.
- Клиника располагает собственной зуботехнической лабораторией, а значит, все работы по протезированию выполняются в кратчайшие сроки.
Услуги клиники
Ведет прием стоматолог-гнатолог, который поможет избавиться от болей в челюсти при жевании. Люди часто терпят боли и щелканье годами, не зная, куда обратиться.
Кровоточат десны, шатаются зубы? Парадонтологи справятся с этими проблемами и позволят сохранить «свои» зубы.
Нужно вылечить кариес, но непреодолимый страх перед бормашиной не дает это сделать? В клинике эстетической стоматологии у метро Новослободская можно вылечить зубы без сверления и боли, с помощью специального прибора.
Важное направление работы клиники – эстетическая стоматология, то есть создание красивой белоснежной улыбки. Врачи «Элит Дент» могут исправить любой дефект зубного ряда. Для этого используются разные виды брекетов, капы, виниры и люминиры, применяется художественная реставрация зубов. Примеры работ можно увидеть на сайте клиники.
Клиника эстетической стоматологии у метро Новослободская существует уже 7 лет и за это время зарекомендовала себя как одна из лучших стоматологических клиник Москвы.
Комфорт и спокойствие пациента– одно из важных условий качественного лечения. Если человек постоянно испытывает неудобство, то нет гарантий, что он пройдет курс лечения до конца. В клинике «Эстетик Дент» эта проблема решена: пациентов окружает приятный интерьер, звучит успокаивающая музыка, а в ожидании приема можно выпить чай или кофе.
В кабинетах стоят удобные комфортные кресла, перед ними расположены мониторы, которые позволят посмотреть фильм, послушать музыку или наблюдать за процессом лечения.
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