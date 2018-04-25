Клиника «32 Дент» предлагает оценить условия имплантации зубов

Интересуют выгодные условия по имплантации зубов? Есть проблема отсутствующих зубных единиц, но откладываете ее на неопределенный срок? Больше не нужно стесняться своей улыбки – пора быть здоровыми, красивыми и уверенными в себе!

Сеть клиник «32 Дент» предлагает выгодные условия имплантации зубов

Использование самых современных методик . Инновационные методы позволяют ускорить процедуру приживления искусственного корня.

. Инновационные методы позволяют ускорить процедуру приживления искусственного корня. Качественные имплантаты от лучших производителей. Для установки применяются имплантаты производства Швейцарии, Израиля, США . Все искусственные корни – сертифицированы, их надежность подтверждается многолетним опытом.

Для установки применяются имплантаты производства . Все искусственные корни – сертифицированы, их надежность подтверждается многолетним опытом. Профессиональная установка. В клинике «32 Дент» работают сертифицированные врачи стоматологи-имплантологи. Они гарантируют успешное проведение имплантации, вне зависимости от исходной ситуации и выбранного имлантата.

В клинике «32 Дент» работают сертифицированные врачи стоматологи-имплантологи. Они гарантируют успешное проведение имплантации, вне зависимости от исходной ситуации и выбранного имлантата. Минимизация рисков. При наблюдении в «32 Дент» обеспечивается полная безопасность с целью исключения рисков и непредвиденных ситуаций. Гарантия абсолютного врачебного сопровождения на всех этапах.

При наблюдении в «32 Дент» обеспечивается полная безопасность с целью исключения рисков и непредвиденных ситуаций. Гарантия абсолютного врачебного сопровождения на всех этапах. Лучшие условия, благодаря собственной зуботехнической лаборатории. Именно поэтому цены на коронки и остальные элементы имплантационных систем – в пределах разумного.

Имплантация зубов в «32 Дент» – от 25 000 рублей.

В стоимость входят:

консультация;

фотодиагностика;

забор крови;

обезболивание;

рентген;

установка искусственного корня;

наращивание костнопластического материала;

наложение швов;

послеоперационные осмотры;

снятие швов;

контроль результата.

Имплантация зубов выполняется в 10-ти клиниках сети «32 Дент».

Изучите и оцените наши условия, чтобы убедиться – «32 Дент» стоит доверить свое здоровье!

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