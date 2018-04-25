Клиника «32 Дент» предлагает оценить условия имплантации зубов

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Агнесса ЛИ
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25 Апреля 2018 г.
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Интересуют выгодные условия по имплантации зубов? Есть проблема отсутствующих зубных единиц, но откладываете ее на неопределенный срок? Больше не нужно стесняться своей улыбки – пора быть здоровыми, красивыми и уверенными в себе!
Сеть клиник «32 Дент» предлагает выгодные условия имплантации зубов
- Использование самых современных методик. Инновационные методы позволяют ускорить процедуру приживления искусственного корня.
- Качественные имплантаты от лучших производителей. Для установки применяются имплантаты производства Швейцарии, Израиля, США. Все искусственные корни – сертифицированы, их надежность подтверждается многолетним опытом.
- Профессиональная установка. В клинике «32 Дент» работают сертифицированные врачи стоматологи-имплантологи. Они гарантируют успешное проведение имплантации, вне зависимости от исходной ситуации и выбранного имлантата.
- Минимизация рисков. При наблюдении в «32 Дент» обеспечивается полная безопасность с целью исключения рисков и непредвиденных ситуаций. Гарантия абсолютного врачебного сопровождения на всех этапах.
- Лучшие условия, благодаря собственной зуботехнической лаборатории. Именно поэтому цены на коронки и остальные элементы имплантационных систем – в пределах разумного.
Имплантация зубов в «32 Дент» – от 25 000 рублей.
В стоимость входят:
- консультация;
- фотодиагностика;
- забор крови;
- обезболивание;
- рентген;
- установка искусственного корня;
- наращивание костнопластического материала;
- наложение швов;
- послеоперационные осмотры;
- снятие швов;
- контроль результата.
Имплантация зубов выполняется в 10-ти клиниках сети «32 Дент».
Изучите и оцените наши условия, чтобы убедиться – «32 Дент» стоит доверить свое здоровье!
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