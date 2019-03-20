Клиника «32 Дент» рассказала о возможности избавиться от полной адентии с помощью имплантации зубов «All-on-4»

Ищете варианты имплантации при полной или частичной утрате большого количества зубов? Не знаете, к какой методике прибегнуть, при атрофии костной ткани? Хотите найти вариант, оптимальный по качеству и цене? Есть вероятность, что имплантация зубов по протоку All-on-4 – одно из верных решений.
Так, в клинике «32 Дент» рассказали, что ими успешно реализуется программа восстановления улыбки у пациентов по протоколу «All-on-4» или «Все на четырех».
Суть метода – в челюсть ввинчивается 4 зубных имплантата, которые служат опорой для зубной протезной системы. Имплантаты стоят в глубоких слоях кости, даже если после утраты своих зубов прошло много времени, и костная ткань атрофировалась. Тип протеза подбирается индивидуально.
Называются 5 причин воспользоваться имплантацией зубов по протоколу «All-on-4»:
Возможность раз и навсегда восстановить улыбку при частичной утрате зубов или полной адентии.
Реальная экономия бюджета, поскольку не нужно выполнять операцию по наращиванию кости.
Презентабельный внешний вид – как следствие, уверенность пациента в себе.
Всего лишь несколько визитов к стоматологу до полного восстановления зубного ряда.
Качественная работа – восстановление будет выполнено на высшем уровне, без рисков. Помощь пациентам обещают даже в самых запущенных случаях.
Заинтересованным пациентам рекомендуют записаться на первичную консультацию и пройти ее в клинике «32 Дент». Возможно, это будет первым и важным шагом на пути к новой полноценной улыбке.
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