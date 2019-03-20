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Клиника «32 Дент» рассказала о возможности избавиться от полной адентии с помощью имплантации зубов «All-on-4»
Агнесса ЛИ   
20 Марта 2019 г.
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Ищете варианты имплантации при полной или частичной утрате большого количества зубов? Не знаете, к какой методике прибегнуть, при атрофии костной ткани? Хотите найти вариант, оптимальный по качеству и цене? Есть вероятность, что имплантация зубов по протоку All-on-4 – одно из верных решений.

 

 

Ищете варианты имплантации при полной или частичной утрате большого количества зубов?

Так, в клинике «32 Дент» рассказали, что ими успешно реализуется программа восстановления улыбки у пациентов по протоколу «All-on-4» или «Все на четырех».

Суть метода – в челюсть ввинчивается 4 зубных имплантата, которые служат опорой для зубной протезной системы. Имплантаты стоят в глубоких слоях кости, даже если после утраты своих зубов прошло много времени, и костная ткань атрофировалась. Тип протеза подбирается индивидуально.

Называются 5 причин воспользоваться имплантацией зубов по протоколу «All-on-4»:

  1. Возможность раз и навсегда восстановить улыбку при частичной утрате зубов или полной адентии.
  2. Реальная экономия бюджета, поскольку не нужно выполнять операцию по наращиванию кости.
  3. Презентабельный внешний вид – как следствие, уверенность пациента в себе.
  4. Всего лишь несколько визитов к стоматологу до полного восстановления зубного ряда.
  5. Качественная работа – восстановление будет выполнено на высшем уровне, без рисков. Помощь пациентам обещают даже в самых запущенных случаях.

Заинтересованным пациентам рекомендуют записаться на первичную консультацию и пройти ее в клинике «32 Дент». Возможно, это будет первым и важным шагом на пути к новой полноценной улыбке.

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