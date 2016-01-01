Кинезио тейп пластырь - что это такое и как его применять?

Что такое кинезиотейпирование? Что из себя представляет и как действует пластырь кинезио тейп? Кому он может помочь и в каких случаях его можно применять? Обо всём этом вы узнаете из статьи.

Не смотря на кажущуюся новизну, метод кинезиотейпирования применяется уже более полувека. Правда, долгое время он практиковался только в профессиональном спорте. Но сейчас эти пластыри уже широко применяются в качестве нелекарственного средства лечения и реабилитации в разных областях медицины.

О пластырях кинезио тейп отзывы собраны уже за много лет использования. Этот эффективный и безопасный метод лечения пользуется заслуженной популярностью.

Тейп пластырь - не только для спортсменов

Можно купить кинезио тейп любого размера, формы и расцветки

Кинезио тейп – это эластичная лента из хлопка, нейлона или шёлка, на которую нанесён слой акрилового гипоалергенного клея. Пластырь не содержит никаких лекарственных веществ.

Лента растягивается практически как кожа человека. Поэтому на не сковывает движения, практически не ощущается на теле и не мешает вести привычный образ жизни.

Принцип действия ленты в том, что она приподнимает кожу над болезненным участком, в результате снижается давление на ткани. Как следствие, под пластырем улучшается циркуляция крови и лимфы, уменьшается отёк, снимается боль. А значит, ускоряется заживление повреждённых тканей.

Кроме того, лента поддерживает травмированные мышцы, снижая нагрузку на них.

Область применения тейп ленты:

Боли различного происхождения в мышцах, суставах, связках

Головные боли

Травмы, растяжения, вывихи

Менструальные боли

Артриты, артрозы, остеохондроз

Боли в позвоночнике

Рубцы на коже

Нарушения осанки

Для усиления действия массажных процедур

При комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе и у детей

Кинезио тейпы применяются даже в косметологии. Они значительно ускоряют заживление после косметических вмешательств, улучшают кровообращение, снимают отёки, подтягивают кожу.

Тейпирование нашло своё применение и в педиатрии. Тейпы используют в совокупности в другими терапевтическими методами при лечении и реабилитации детей разного возраста. Тейпирование может повысить эффективность лечения и позволит получить более быстрый результат. Эту методику применяют при ДЦП, сколиозе, нарушениях осанки, отёчности и других заболеваниях. Преимущества тейпирования в том, что оно не причиняет ребёнку боли и дискомфорта, не мешает ему двигаться.

Кинезио тейпы удобны тем, что их можно носить несколько суток, они не отклеятся и не помешают движениям.

Можно заниматься любыми видами деятельности и принимать водные процедуры, а пластырь всё это время будет оказывать свой лечебный и поддерживающий эффект на повреждённый участок тела.

У применения кинезио тейпов есть свои ограничения

Тейпы нельзя использовать при:

Слабой, чрезмерно чувствительной коже, склонной к повреждениям

Трофических язвах, открытых ранах и кожных повреждениях в месте приклеивания пластыря

Аллергических реакциях на компоненты тэйпа

Различных системных и онкологических заболеваниях кожи.

Тромбозах вен нижних конечностей.

Если есть сомнения, стоит ли применять пластырь, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Для достижения наилучших результатов важно использовать качественные тейпы и правильно их применять.

Можно освоить методику наложения тейпов самостоятельно, для этого нужно внимательно изучить инструкцию.

Также тейпирование может провести специалист.