Катаракта — не приговор, и отлично лечится

Катаракта — заболевание глаз, связанное с помутнением его хрусталика. Обилие причин, приводящих к его развитию, сделало болезнь распространенной и опасной.

Ежегодно в России фиксируются десятки тысяч новых заболеваний. Причем в 90 % случаев болезнь развивается в пожилом возрасте, и лишь только в 4 % — после травм.

Под влиянием тех или иных факторов изначально прозрачный хрусталик постепенно частично или полностью тускнеет. Это приводит к потере зрения и инвалидности.

Причины катаракты

Помутнение хрусталика чаще всего связано с повреждениями:

кровоизлияниями при травмах;

лучевым излучением после облучения;

нарушением кровоснабжения глаз в пожилом возрасте.

Важно

Бывает также врожденное заболевание, к которому приводят различные нарушения во время внутриутробного развития.

Факторы, способствующие появлению болезни:

Эндокринная патология. Чаще всего диабет и обменные нарушения.

Чаще всего диабет и обменные нарушения. Авитаминоз. Глаз недополучает питательные вещества.

Глаз недополучает питательные вещества. Офтальмологические проблемы. Многие воспалительные и другие заболевания глаз осложняются катарактой.

Многие воспалительные и другие заболевания глаз осложняются катарактой. Плохая экология. Смог, пыль и смолы, составляющие неотъемлемую часть воздушной среды любых крупных городов, негативно влияют на состояние органов зрения.

Смог, пыль и смолы, составляющие неотъемлемую часть воздушной среды любых крупных городов, негативно влияют на состояние органов зрения. Медикаментозная терапия. Прием некоторых лекарств, особенно длительный, может быть фатальным, и разовьется катаракта.

Прием некоторых лекарств, особенно длительный, может быть фатальным, и разовьется катаракта. Вредные привычки. Медики доказали, что у курящих катаракта возникает гораздо чаще.

Какой ни была бы причина болезни, катаракта существенно снижает качество жизни человека. Поэтому нужно определить ее причины, форму течения и вылечить.

Формы катаракты

Классификация заболевания весьма обширна. Обычно говорят о нескольких формах болезни, диагностируемых чаще остальных.

Катаракта пожилых

Развитие болезни в среднем начинается с 70-75-и лет, но есть случаи, когда симптомы диагностировали у 45-50-летних. Хрусталик мутнеет далеко не у всех пенсионеров, но болезнь встречается довольно часто.

Причина. Возрастные изменения биохимического функционирования хрусталика.

Симптом. Ведущий симптом — нечеткое зрение, как бы сквозь пелену или струю воды. Собственно именно этим объясняется название болезни, ведь катаракта в переводе с греческого — «водопад».

Помутнения развиваются от периферии к центру. Поэтому потеря зрения имеет характерное течение. В последней стадии хрусталик приобретает светлый оттенок, и офтальмолог может визуально поставить диагноз, даже не слушая жалоб больного.

Справка

О катаракте говорят, что она созревает. Процесс ее развития длительный и может занимать до полутора десятков лет.

Катаракта новорожденных

Этот дефект зрения занимает лидирующие позиции в структуре врожденной офтальмологической патологии.

Причина. Генетические проблемы, из-за которых изменился состав белков, составляющих хрусталик.

Провоцирующий фактор. Чаще всего это диабет, инфекция у матери, а также ряд препаратов, принимаемых в первом триместре беременности.

Симптомы. Слабовидящие дети не реагируют на родных и близких, находящихся рядом, часто плачут, не могут сосредоточить зрение на предмете. С целью максимально раннего выявления все детки должны проходить офтальмолога на 1 месяце своей жизни.

Диагностика

Раннее выявление делает успех лечения наиболее вероятным. Не нужно, вопреки бытующему мнению, дожидаться, пока катаракта созреет полностью. При современном уровне развития медицины можно существенно замедлить и обратить вспять этот процесс.

Высокой точности диагностики способствует наличие современного оборудования. Во время посещения консультации врач назначит биомикроскопию глаза с помощью специальной световой лампы.

Кроме того, изучается:

Острота зрения. Поможет выяснить, насколько пострадали функции глаза.

Поможет выяснить, насколько пострадали функции глаза. Глазное дно. Показывает состояние сосудов и сетчатки.

Показывает состояние сосудов и сетчатки. Поля зрения. Демонстрирует степень потери периферического и центрального зрения.

Демонстрирует степень потери периферического и центрального зрения. Внутриглазное давление. Помогает выявить еще одну причину потери зрения — глаукому.

После тщательной диагностики принимается решение о лечебной методике.

Лечение катаракты

На ранних стадиях устраняется причина, вызвавшая катаракту, поскольку она может ухудшить состояние и второго глаза. По возможности сглаживаются последствия нарушения обменных процессов и кровоснабжения.

Далее проводится хирургическое лечение. Его цель — восстановить прозрачность хрусталика. Для этого его меняют на искусственную линзу.

Успехи современной медицины таковы, что искусственные хрусталики отлично приживаются. Это обеспечивается за счет точного подбора хрусталика с использованием уникальных высокоточных приборов.

В ведущих клиниках используются оптические когерентные биометры. Подобранный с их помощью хрусталик ничем не будет отличаться от того, что дан человеку природой. Поэтому глаз будет отлично функционировать.

Операция по удалению катаракты получила название факоэмульсификации. При ее проведении используется лазер, позволяющий достигать высокой эффективности хирургической терапии. С его помощью разрушается и аспирируется собственный хрусталик, а на его место ставится искусственный.

В большинстве случаев микрохирургическая операция проходит успешно. Благодаря крошечному 2-миллиметровому разрезу реабилитация протекает легко и быстро. Зрение человека становится четким.

Куда обращаться?

При жалобах на ухудшение зрения очень важно обратиться к офтальмологу. Первичная консультация сможет показать, если ли у человека катаракта, или сужение полей зрения имеет другую причину.

Обследование не занимает много времени и для его проведения не требуется особая подготовка. Поэтому записывайтесь на консультацию, лечитесь и будьте здоровы!

Материал опубликован при поддержке офтальмологической клиники «Эксимер».

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