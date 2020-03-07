Кашель у взрослых: виды и причины

Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его уменьшить.

Длительный кашель ни в коем случае нельзя оставлять без внимания

Что такое кашель?

Кашель происходит из-за непроизвольных форсированных выдыханий, которые обусловлены тем, что на слизистой оболочке дыхательных путей присутствует раздражение. Послужить поводом для кашля может всё что угодно, начиная от случайно залетевшей в горло пылинки до серьезных болезней: гриппа, бронхита, пневмонии и т. д. Откашливание также вызывают мелкие инородные тела, попавшие в горло.

Кашель представляет собой рефлекторную защитную реакцию организма, проявляющуюся толчкообразными выдохами и обеспечивающую удаление инородного тела либо мокроты из дыхательных путей. Кашель может являться симптомом многих заболеваний, поэтому его правильная диагностика имеет большое значение. Откашливание позволяет бронхам очиститься, благодаря чему человек не задыхается. Поэтому можно сказать, что кашель выполняет жизненно важную функцию в организме.

Кашель можно разделить на несколько видов, в зависимости от причин и симптомов. Чаще всего его вызывают две основные причины – инородные тела и заболевания. Внезапный кашель, как правило, свидетельствует о попадании в дыхательные пути инородного тела. Острый и устойчивый кашель, чаще всего, говорит об инфекции дыхательных путей, и продолжается он обычно не менее двух недель.

Если кашель длится более двух месяцев, его называют хроническим.

Хронический кашель часто наблюдается при бронхиальной астме. При тяжелой форме астмы пациентов тревожит продолжительный кашель, особенно в ночное время и после любых физических нагрузок. Хронический кашель могут вызывать и разнообразные раздражающие вещества, например, сигаретный дым или химикаты, вдыхаемые человеком регулярно. Лающий кашель (особенно у маленького ребенка) должен настораживать, так как он может быть вызван отеком гортани, а следствием может стать удушье.

Кашель возникает при следующих заболеваниях:

Фарингит;

Астма;

ОРВИ;

Аллергия;

Сердечная недостаточность;

Плеврит;

Пневмония;

Коклюш;

Ларингит

В целом, кашель не всегда является симптомом болезни. Он может быть вызван следующими факторами:

Воспаление дыхательных путей или ареол при таких заболеваниях, как ларингит, трахеит, бронхит, пневмония либо абсцесс легкого.

Химическое раздражение, то есть вдыхание газов с сильным запахом. В качестве примера можно привести сигаретный дым.

Механическое раздражение, то есть вдыхание пыли, повышение тонуса бронхов и нарушение их проходимости.

Термическое раздражение, то есть вдыхание слишком горячего или слишком холодного воздуха.

При попадании в дыхательные пути инородного тела или вдыхании дыма кашель является, как правило, однократным. У курильщиков либо при бронхиальной астме наблюдается приступообразный кашель. Вирусные инфекции вызывают острый кашель, а при сердечных патологиях, хроническом бронхите и других серьезных заболеваниях кашель наблюдается в хронической форме.

Вполне очевидной причиной хронического кашля является курение, особенно если человек курит много лет. Из-за сигаретного дыма в легких скапливается избыток мокроты, который может оставаться незамеченным. Поэтому курящие люди нередко просыпаются по утрам с влажным кашлем, прекращающимся после того, как сделано несколько затяжек. Если вам утром обязательно требуется сигарета, это характерный признак того, что в работе дыхательной системы уже имеются серьезные проблемы.

При эмфиземе или таком заболевании, как хронический бронхит, наблюдается постоянный мучительный кашель. В этом случае снижается просвет бронхов, вследствие чего возникает одышка и затрудненность дыхания. Иногда кашель может быть признаком очень тяжелых заболеваний, например, рака или доброкачественной опухоли легкого.

Кашель, как симптом

Характер кашля помогает осуществить правильную диагностику заболевания и назначить лечение.

Лающий кашель часто сопровождает воспаление голосовых связок.

Беззвучный кашель наблюдают при травме голосовых связок или их параличе.

Эмфизема легких и обструктивный бронхит вызывают глухой, приступообразный кашель.

Сухой и надрывный кашель нередко говорит об опухолях дыхательных путей: трахеи, бронхов или гортани.

При поражениях плевры возникает сухой и болезненный кашель.

Кашель с мокротой является симптомом бурного воспалительного процесса в бронхах и/или легких. В этом случае наблюдается повышенная продукция мокроты, которая поступает в дыхательные пути. Характер её отделения помогает диагностировать заболевания более точно. Если мокрота вязкая и скудная, то это может свидетельствовать о бронхиальной астме, бронхите или трахеите. Слизисто-гнойная мокрота говорит о появлении острой очаговой пневмонии. При возникновении плевропневмонии появляется мокрота «ржавого» цвета, что обусловлено наличием большого количества эритроцитов.

Если в бронхах наблюдается прорыв абсцесса легкого, то с кашлем выделяется много мокроты, имеющей зловонный запах.

Обилие мокроты и озноб могут сочетаться с другими симптомами, например, повышением температуры, интенсивным потоотделением, ухудшением общего самочувствия. Если мокрота вызывает беспокойство, или в ней наблюдаются необычные примеси, то необходимо срочно обратиться к врачу. Например, кровохарканье говорит об инфаркте легкого, онкологическом заболевании или туберкулезе. Появление в мокроте мелких частиц пищевых продуктов свидетельствует о том, что в дыхательные пути попадает содержимое пищевода.

Результатом прорыва печеночного гнойника может быть внезапное появление мокроты, похожей на манку.

При вирусных инфекциях дыхательных путей кашель сопровождается такими симптомами, как повышенная температура, головокружение, слабость или рвота. Но при парагриппе температура может поначалу не наблюдаться.

Если устойчивый кашель – это единственный симптом, и других не наблюдается, то это может говорить об онкологии. Сильный кашель без мокроты появляется при туберкулезе, диагностировать который помогает именно характер кашля. В этом случае своевременная медицинская помощь имеет жизненно важное значение.

Затяжной и сухой кашель, который может сопровождаться тошнотой и рвотой, является симптомом коклюша, вызываемого Bordetella pertussis – мелким неподвижным аэробным грамотрицательным кокком. Болеют коклюшем, как правило, только в детском возрасте. Каждый вид кашля характерен для определенного заболевания, и правильно провести диагностику может только врач.

Острым называют кашель, продолжающийся не дольше нескольких недель.

Часто острый кашель возникает при попадании инородного тела в дыхательные пути, что случается с маленькими детьми, активно познающими окружающий мир. Если инородный предмет небольшого размера, то он может попасть глубоко в дыхательные пути, в данном случае ребенка необходимо в срочном порядке доставить к врачу.

При инфекционных заболеваниях острый сухой кашель постепенно сменяется на влажный, и затем проходит.

Большую тревогу должен вызывать затяжной кашель, который нередко выступает симптомом гайморита, воспаления аденоидов или хронического ринита. Он проявляется чаще всего ночью, и сочетается с заложенностью носа, храпом или даже удушьем.

Рецидивирующий кашель имеет свои особенности:

Сопровождается одышкой, затрудненностью дыхания.

Нередко провоцируется аллергенами: перьями, пищевыми продуктами, шерстью кошек или собак.

Возникает во время глубокого вдоха, физической нагрузки.

Хорошо устраняется препаратами группы бронходилататоров.

Свои особенности имеет и психогенный кашель, который часто возникает у детей после перенесенных тяжелых заболеваний. Он высокий, частый, может возникать на фоне стрессовых ситуаций, исчезает во время еды или сна.

Кашель не терпит пренебрежительного отношения, он нередко вызывает серьезные осложнения, так что его правильная диагностика и своевременное лечение очень важны. Если необъяснимый кашель продолжается больше месяца, это может быть признаком новообразования в дыхательных путях или сердечной недостаточности. Но не все так пугающе: длительный кашель часто бывает следствием не долеченного бронхита. Как бы то ни было, консультация и помощь врача обязательны. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, так вы лишь усугубите положение.

Сухой и мокрый кашель - в чем разница?

Сухой кашель – типичный признак начала простудного заболевания (фарингит, бронхит, ОРВИ, трахеит), наличие мокроты для него не характерно. Из-за простуды развивается острый воспалительный процесс в горле, при этом возникает избыток слизи, и больному хочется прочистить горло.

Вылечить сухой кашель можно, используя современные противокашлевые препараты. Они расслабляют слизистую глотки и убирают спазмы бронхов. Чтобы избавиться от сильного приступообразного кашля, используют специальные фармацевтические средства, блокирующие нервные позывы. Но важно помнить, что это только лишь симптоматическая терапия. Врач прописывает медикаменты подобного действия, если неукротимый рефлекторный кашель не даёт человеку нормально жить и спокойно спать. (читайте также: леденца от кашля)

Мокрый кашель является следствием скопления мокроты в трахее, бронхах и легких, нередко он развивается после сухого кашля. При таком кашле легкие очищаются от мокроты, которая выступает прекрасной средой для созревания бактерий. Если мокрый кашель долго держится, болезнь может перейти в хроническую форму.

Для лучшего откашливания мокроту нужно разжижать мукалитическими средствами. Они делают мокроту менее вязкой и облегчают её выведение из дыхательных путей. При мокром кашле необходимо пить много жидкости (вода, травяной чай, сок, компот).

Сухой кашель развивается при воспалении слизистой оболочки, а мокрый – при скоплении мокроты. Сухой кашель лечат успокаивающими препаратами, мокрый - отхаркивающими средствами. Сухой кашель может перейти в мокрый, потому что воспалительный процесс при отсутствии своевременного лечения постепенно опускается ниже. А мокрый кашель в сухой почти никогда не переходит.

Ночной кашель у взрослых

Ночной кашель считается довольно распространенным симптомом болезней внутренних органов. Подтверждено, что ночной кашель у взрослых людей может быть инициирован не только пульмонологическими болезнями, но и патологиями работы сердечно-сосудистой системы, желудка и кишечника.

Существует ряд факторов, вызывающих ночной кашель у взрослых. К примеру, во время сна человек находится в горизонтальном положении, легкие при этом не особо активны, слизь из носоглотки почти не выходит, дыхательные пути не очищаются должным образом, и это нередко вызывает сильный приступ кашля ночью.

Также ночью воздух в комнате обычно более холодный и сухой, что раздражает слизистую оболочку и вызывает кашель. Однако стоит обратить особое внимание именно на «ночной» кашель. Он может быть симптомом тяжелых заболеваний, таких, как бронхиальная астма или коклюш (подробнее: Первые признаки и симптомы астмы).

Непрерывные приступы, неприятное першение в глотке, отсутствие или небольшое количество мокроты – это сухой кашель. Он останавливается медикаментами, угнетающими нервный центр головного мозга, ответственный за соответствующий рефлекс. Но такие средства врачи не рекомендуют применять без показаний. Намного эффективнее и полезнее в данном случае использование препаратов для разжижения мокроты.

Приступы кашля у взрослого. Как остановить приступ кашля?





Кашель - один из безусловных человеческих рефлексов. Это необходимая защитная реакция органов дыхания на многочисленные внешние раздражители. Раздражителями могут быть различные микрочастицы, пыльца, пыль или бактерии, микробы, вызывающие инфекционный кашель. Кашель – это не болезнь, а лишь симптом какого-то заболевания.

Многие бактериальные и вирусные инфекции вызывают сильнейшие приступы кашля. Поэтому лечить надо непосредственно болезнь после установки точного диагноза.

Как остановить приступ кашля. Непрерывные приступы кашля можно облегчить при помощи различных травяных настоев. Очень хорошее средство для отхаркивания – отвар из ромашки с мать-и-мачехой. Он выведет скопившуюся мокроту из дыхательных путей и снимет легочный отек. А регулярное употребление 50 мл отвара обыкновенного багульника поможет снять приступы и успокоить кашель за несколько дней.

Приступ ночного кашля можно прекратить, поднявшись с постели и слегка наклонившись вперед. Помогает избавиться от кашля и обычное потягивание. Нужно встать, правую руку поднять вверх и очень хорошо потянуться. Спасением от неукротимых приступов кашля может стать обычный ромашковый чай.

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Лечение сухого кашля

Средства, направленные на избавление от сухого кашля, следует принимать лишь в том случае, когда кашлевой рефлекс действительно ярко выражен и мешает его нормальной жизнедеятельности. Чтобы восстановить качество жизни, доктор может прописать препараты, способные избавить человека от изматывающего состояния.

Когда кашель не сопровождается отделением мокроты, необходимо, добиться того, чтобы он стал продуктивным. Лишь после этого назначают отхаркивающие и муколитические лекарства. Кроме того, возможно назначение препаратов, оказывающих комплексное воздействие. Они одновременно способны дать отхаркивающий и противокашлевый эффект.

Источник: www.ayzdorov.ru