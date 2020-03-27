Кардиологи предупреждают: "сердечникам" нужно особо беречься от вируса

Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
"РГ" пишет: эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили, чем питаются мировые лидеры. Под микроскопом оказался рацион президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро...
"РГ" сообщает: в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России (ФГБУ "НМИЦ кардиологии") разработали рекомендации для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, как уберечься от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Люди с сердечными патологиями находятся в группе особого риска
Как напоминает заместитель генерального директора ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, профессор Нана Погосова, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск неблагоприятных исходов COVID-19. Если в общей популяции заболевших новым коронавирусом смертность составляет 2,3%, то среди пациентов с хроническими заболеваниями летальность повышается в 2-3 раза и составляет около 6-7% (при наличии артериальной гипертонии - 6,0%, онкологических заболеваний - 5,6%, хронических болезней легких - 6,3%, сахарного диабета - 7,3%).
Наибольшая же смертность отмечается как раз у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) и другими проявлениями клинического атеросклероза. Смертность от коронавируса среди таких больных составляет 10,5%. Важную роль играет и возраст. Пожилые люди, у которых как раз чаще всего и присутствуют болезни сердца и сосудов, - в группе особого риска. У пациентов 70-79 лет, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, смертность от COVID-19 составляет 8%, у пациентов старше 80 лет - 14,8%.
Тем не менее, по словам Наны Погосовой, важно понимать, что около 90% пациентов с ССЗ, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели.
"Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации - крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов", - отмечает профессор.
Для того, чтобы не оказаться в числе заболевших, "сердечникам" нужно придерживаться несложных профилактических мер.
Прежде всего, необходимо существенно ограничить свои контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта. При вынужденном посещении общественных мест соблюдать безопасную дистанцию (более 1,0-1,5 метра) в отношении других людей, носить медицинскую маску, отказаться от рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости. После мытья сушить руки с помощью бумажных салфеток или бумажных полотенец. Не следует использовать ультрафиолетовые лампы и приборы для обеззараживания рук.
При появлении симптомов коронавирусной инфекции важно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Нужно вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства или "скорую помощь". Это поможет снизить вероятность неблагоприятных исходов.
Профессор напомнила, что основными симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела и кашель. Могут также отмечаться одышка, мышечные боли и более редко (менее чем у 10% пациентов) спутанность сознания, першение или боль в горле, насморк, боль в груди, диарея, тошнота и рвота.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
"РГ" сообщает: в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России (ФГБУ "НМИЦ кардиологии") разработали рекомендации для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, как уберечься от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Пациенты, которые хоть раз сталкивались с поиском диагностического центра, отмечали, что одна и та же процедура в разных компаниях имеет разную цену. Это связано с большим числом внешних и внутренних факторов ценообразования услуги. Даже район расположения клиники влияет на то, сколько стоит МРТ тазобедренного сустава или любого другого участка тела.
Любые родители хотят, чтобы ребенок унаследовал от них самые лучшие черты, и когда так происходит – это повод для радости и гордости. Но наследственность - это не только внешность и характер, но и особенности здоровья, которые тоже передаются будущим поколениям.
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20 секунд.
Удивительную вещь мне довелось услышать от врачей. Они сказали, что для нормализации уровня холестерина необходимо употреблять небольшой кусочек сала. И ещё желательно с чесноком! Но ведь сало считается жирным продуктом. А тут говорят о пользе. Кроме того, медики употребили словосочетание «диетический продукт». Вообще в голове всё перемешалось! Стереотипы рухнули. Андрей Кремнёв
"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.
Зарубежные диетологи перечислили еду и напитки, регулярное употребление которых увеличивает риск развития диабета, проблем с сердцем и других недугов, сообщает "РГ". Причем, некоторые из этих продуктов считаются здоровой альтернативой вредной пище.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.