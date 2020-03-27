Кардиологи предупреждают: "сердечникам" нужно особо беречься от вируса

"РГ" сообщает: в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России (ФГБУ "НМИЦ кардиологии") разработали рекомендации для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, как уберечься от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Люди с сердечными патологиями находятся в группе особого риска

Как напоминает заместитель генерального директора ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, профессор Нана Погосова, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск неблагоприятных исходов COVID-19. Если в общей популяции заболевших новым коронавирусом смертность составляет 2,3%, то среди пациентов с хроническими заболеваниями летальность повышается в 2-3 раза и составляет около 6-7% (при наличии артериальной гипертонии - 6,0%, онкологических заболеваний - 5,6%, хронических болезней легких - 6,3%, сахарного диабета - 7,3%).

Наибольшая же смертность отмечается как раз у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) и другими проявлениями клинического атеросклероза. Смертность от коронавируса среди таких больных составляет 10,5%. Важную роль играет и возраст. Пожилые люди, у которых как раз чаще всего и присутствуют болезни сердца и сосудов, - в группе особого риска. У пациентов 70-79 лет, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, смертность от COVID-19 составляет 8%, у пациентов старше 80 лет - 14,8%.

Тем не менее, по словам Наны Погосовой, важно понимать, что около 90% пациентов с ССЗ, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели. "Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации - крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов", - отмечает профессор.

Для того, чтобы не оказаться в числе заболевших, "сердечникам" нужно придерживаться несложных профилактических мер.

Прежде всего, необходимо существенно ограничить свои контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта. При вынужденном посещении общественных мест соблюдать безопасную дистанцию (более 1,0-1,5 метра) в отношении других людей, носить медицинскую маску, отказаться от рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости. После мытья сушить руки с помощью бумажных салфеток или бумажных полотенец. Не следует использовать ультрафиолетовые лампы и приборы для обеззараживания рук.

При появлении симптомов коронавирусной инфекции важно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Нужно вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства или "скорую помощь". Это поможет снизить вероятность неблагоприятных исходов.

Профессор напомнила, что основными симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела и кашель. Могут также отмечаться одышка, мышечные боли и более редко (менее чем у 10% пациентов) спутанность сознания, першение или боль в горле, насморк, боль в груди, диарея, тошнота и рвота.

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