Какие заболевания лечит уролог?

Урология – сфера медицины, специалисты которой занимаются диагностикой и лечением болезней женской мочевой и мужской мочеполовой систем. Вовремя выявить заболевание и правильно подобрать схему лечения докторам помогают современные диагностические приборы и новейшие методы лабораторных исследований.
Пациенту нужно полностью доверять выбранному доктору и не скрывать от него самые не значительные и деликатные жалобы. Только своевременный визит к специалисту гарантирует Вам полное избавление от неприятных ощущений.
Специализация врачей-урологов
Как и любой другой раздел медицины, в урологии выделяют несколько направлений. Так, проблемами, которые связаны с мужским бесплодием, занимаются врачи урологи-андрологи. Немедленно обращаться к доктору нужно со следующими жалобами:
- любые заболевания почек, такие как: пиелонефриты, гидронефрозы, гломерулонефриты, нефроптозы и прочее;
- заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей: уретриты, циститы, затрудненное мочеиспускание или другие проблемы с выведением мочи, дисплазия мочевого пузыря, камни в мочевом пузыре;
- любые болезни репродуктивной системы у мужчин: ЗППП, орхит, простатит, баланопостит и прочее.
Кроме этого, опытные доктора справятся с папилломатозом мочевого пузыря и уретры, новообразованиями в мочеполовых органах.
В большинстве солидных медицинских учреждений записаться к урологу в Москве можно на условиях полной конфиденциальности. Таким образом, если в работе вашего организма произошел сбой – не затягивайте с визитом к специалисту.
Первые симптомы:
- выделения, жжение, зуд;
- видимые изменения спермы;проблемное мочеиспускание;
- изменился запах, объем, цвет мочи;дискомфорт или болевые ощущения в области промежности, поясницы, паха, внизу живота и гениталиях;
- травмы;
- изменение внешнего вида гениталий.
После полного обследования, в зависимости от случая доктор подберет эффективную схему консервативного или хирургического лечения. Хирургическое вмешательство показано при:
- фимозе;
- френулотомии;
- аденоме простаты;
- варикоцеле и гидроцеле;
- наличии кондилом и папиллом.
Подробнее об андрологии
В связи с постоянными стрессами, плохой экологией, высоким темпом жизни специалисты отмечают возросшее количество случаев половой дисфункции у мужчин. К тому же, большинство мужчин обращаются к врачу только тогда, кода болезнь уже перешла в острую стадию или стала хронической.
Между тем, опытный андролог не только спасет пациента от бесплодия, но и вылечит:
- парафимоз и фимоз;
- водянку оболочек яичка;
- варикозное расширение вен яичка (чаще всего левого).
Кроме того, врач окажет действенную помощь при дефектах или нарушении геометрии полового члена пациента, преждевременной эякуляции, поможет увеличить половой орган.
Именно врач уролог-андролог лечит хронический простатит, эректильную дисфункцию, уретриты, циститы у мужчин и даже мужской климакс.
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