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Какие заболевания лечит уролог?
Агнесса ЛИ   
28 Января 2018 г.
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Какие заболевания лечит уролог?

Урология – сфера медицины, специалисты которой занимаются диагностикой и лечением болезней женской мочевой и мужской мочеполовой систем. Вовремя выявить заболевание и правильно подобрать схему лечения докторам помогают современные диагностические приборы и новейшие методы лабораторных исследований.

Пациенту нужно полностью доверять выбранному доктору и не скрывать от него самые не значительные и деликатные жалобы. Только своевременный визит к специалисту гарантирует Вам полное избавление от неприятных ощущений.

Специализация врачей-урологов

Как и любой другой раздел медицины, в урологии выделяют несколько направлений. Так, проблемами, которые связаны с мужским бесплодием, занимаются врачи урологи-андрологи. Немедленно обращаться к доктору нужно со следующими жалобами:

  • любые заболевания почек, такие как: пиелонефриты, гидронефрозы, гломерулонефриты, нефроптозы и прочее;
  • заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей: уретриты, циститы, затрудненное мочеиспускание или другие проблемы с выведением мочи, дисплазия мочевого пузыря, камни в мочевом пузыре;
  • любые болезни репродуктивной системы у мужчин: ЗППП, орхит, простатит, баланопостит и прочее.

Кроме этого, опытные доктора справятся с папилломатозом мочевого пузыря и уретры, новообразованиями в мочеполовых органах.

В большинстве солидных медицинских учреждений записаться к урологу в Москве можно на условиях полной конфиденциальности. Таким образом, если в работе вашего организма произошел сбой – не затягивайте с визитом к специалисту.

Первые симптомы:

  • выделения, жжение, зуд;
  • видимые изменения спермы;проблемное мочеиспускание;
  • изменился запах, объем, цвет мочи;дискомфорт или болевые ощущения в области промежности, поясницы, паха, внизу живота и гениталиях;
  • травмы;
  • изменение внешнего вида гениталий.

После полного обследования, в зависимости от случая доктор подберет эффективную схему консервативного или хирургического лечения. Хирургическое вмешательство показано при:

  • фимозе;
  • френулотомии;
  • аденоме простаты;
  • варикоцеле и гидроцеле;
  • наличии кондилом и папиллом.

Подробнее об андрологии

В связи с постоянными стрессами, плохой экологией, высоким темпом жизни специалисты отмечают возросшее количество случаев половой дисфункции у мужчин. К тому же, большинство мужчин обращаются к врачу только тогда, кода болезнь уже перешла в острую стадию или стала хронической.

Между тем, опытный андролог не только спасет пациента от бесплодия, но и вылечит:

  • парафимоз и фимоз;
  • водянку оболочек яичка;
  • варикозное расширение вен яичка (чаще всего левого).

Кроме того, врач окажет действенную помощь при дефектах или нарушении геометрии полового члена пациента, преждевременной эякуляции, поможет увеличить половой орган.

Именно врач уролог-андролог лечит хронический простатит, эректильную дисфункцию, уретриты, циститы у мужчин и даже мужской климакс.

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