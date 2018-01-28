Какие заболевания лечит уролог?

Урология – сфера медицины, специалисты которой занимаются диагностикой и лечением болезней женской мочевой и мужской мочеполовой систем. Вовремя выявить заболевание и правильно подобрать схему лечения докторам помогают современные диагностические приборы и новейшие методы лабораторных исследований.

Пациенту нужно полностью доверять выбранному доктору и не скрывать от него самые не значительные и деликатные жалобы. Только своевременный визит к специалисту гарантирует Вам полное избавление от неприятных ощущений.

Специализация врачей-урологов

Как и любой другой раздел медицины, в урологии выделяют несколько направлений. Так, проблемами, которые связаны с мужским бесплодием, занимаются врачи урологи-андрологи. Немедленно обращаться к доктору нужно со следующими жалобами:

любые заболевания почек, такие как: пиелонефриты, гидронефрозы, гломерулонефриты, нефроптозы и прочее;

заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей: уретриты, циститы, затрудненное мочеиспускание или другие проблемы с выведением мочи, дисплазия мочевого пузыря, камни в мочевом пузыре;

любые болезни репродуктивной системы у мужчин: ЗППП, орхит, простатит, баланопостит и прочее.

Кроме этого, опытные доктора справятся с папилломатозом мочевого пузыря и уретры, новообразованиями в мочеполовых органах.

В большинстве солидных медицинских учреждений записаться к урологу в Москве можно на условиях полной конфиденциальности. Таким образом, если в работе вашего организма произошел сбой – не затягивайте с визитом к специалисту.

Первые симптомы:

выделения, жжение, зуд;

видимые изменения спермы;проблемное мочеиспускание;

изменился запах, объем, цвет мочи;дискомфорт или болевые ощущения в области промежности, поясницы, паха, внизу живота и гениталиях;

травмы;

изменение внешнего вида гениталий.

После полного обследования, в зависимости от случая доктор подберет эффективную схему консервативного или хирургического лечения. Хирургическое вмешательство показано при:

фимозе;

френулотомии;

аденоме простаты;

варикоцеле и гидроцеле;

наличии кондилом и папиллом.

Подробнее об андрологии

В связи с постоянными стрессами, плохой экологией, высоким темпом жизни специалисты отмечают возросшее количество случаев половой дисфункции у мужчин. К тому же, большинство мужчин обращаются к врачу только тогда, кода болезнь уже перешла в острую стадию или стала хронической.

Между тем, опытный андролог не только спасет пациента от бесплодия, но и вылечит:

парафимоз и фимоз;

водянку оболочек яичка;

варикозное расширение вен яичка (чаще всего левого).

Кроме того, врач окажет действенную помощь при дефектах или нарушении геометрии полового члена пациента, преждевременной эякуляции, поможет увеличить половой орган.

Именно врач уролог-андролог лечит хронический простатит, эректильную дисфункцию, уретриты, циститы у мужчин и даже мужской климакс.

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