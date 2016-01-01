Какие проблемы с памятью могут быть признаками болезни Альцгеймера

Проблемы с памятью – не всегда результат усталости или стресса, и возрастом не все можно объяснить. Иногда это болезнь о признаках которой рассказывает "МК-Латвия".

Просто проблемы с памятью или болезнь?

С годами память человека слабеет – это общеизвестный факт. Ничего необычного или страшного в этом нет: проблемы такая забывчивость создает, но жить особо не мешает. Тем более, в такой ситуации поможет тренировка памяти, которая поможет сохранить ясную голову на долгие годы. Однако примерно у одного человека из тысячи 65-летних проблемы с памятью – не просто возрастная особенность, а симптом болезни Альцгеймера. И чем человек старше, тем больше у него шансов с ней столкнуться: например, в 70 лет Альцгеймер находят у 6 человек из 1000, в 80 – у 23, а в 90 – у 69.

Своеоб­разным порогом считается отметка в 65 лет – у более молодых людей эту тяжелую болезнь обнаруживают редко.

Хотя, как показали исследования, изменения в мозге происходят на годы раньше, чем возникают первые симптомы болезни.

Есть моменты, по которым можно предположить, что у пожилого человека не просто старческая забывчивость

Как понять, что память уходит неспроста

Болезнь Альцгеймера не лечится, но ее развитие можно немного замедлить, если вовремя обнаружить. Вот на что стоит обратить внимание.

1. ПРОБЛЕМЫ СО СЧЕТОМ. Например, человеку стало трудно посчитать сдачу или заполнить квитанции на оплату чего-либо. Некоторые в принципе плохо справляются с такими вещами – проблему стоит заподозрить, если раньше таких трудностей у близкого не было.

2. РАССЕЯННОСТЬ. Вы заметили, что в последнее время родной человек чаще забывает выключить утюг, теряет ключи, оставляет свои вещи на работе, в транспорте и пр.

3. ЗАБЫВЧИВОСТЬ. Надо обращать внимание на любые изменения памяти, но особенно на ситуации, когда человек не может вспомнить вчерашний день или события недельной давности, но проявляет остроту памяти в отношении событий своего детства.

4. ПОВТОРЕНИЯ. О начинающейся болезни Альцгеймера может говорить и появившаяся с некоторых пор манера повторять одно и то же. Человек может начать рассказывать о чем-то по второму разу, а может просто повторять в речи какие-либо мысли по много раз.

5. ТРУДНОСТИ С ЗАДАЧАМИ. Может быть и так, что человек вдруг стал испытывать проблемы с выполнением каких-либо инструкций: прочесть может, а повторить – нет. Или зависает в недоумении над картой.

6. СКУКА. Любой человек имеет право изменить своим привычкам – разлюбить одно и полюбить другое. Но охлаждение к тому, что нравилось раньше, может быть и признаком болезни Альцгеймера. Как, кстати, и внезапная нелюбовь к переменам, которые раньше совсем не мешали жить.

7. КАПРИЗЫ. Настроенческие «качели» вроде бы свойственны всем, а у пожилых людей бывают довольно часто – по массе разных поводов. Однако неврологи советуют присматриваться к таким вещам: частая смена настроения, раздражение, капризы, депрессивные периоды – все это тоже может быть поводом к тому, чтобы проверить, не развивается ли Альцгеймер.

Почему это проблема?

К тяжелым болезнь Альцгеймера относится потому, что разрушает личность человека. И потому, что не лечится: несмотря на то, что в этом году исполняется 110 лет с момента ее открытия, медицина так и не нашла лекарства от Альцгеймера. И не научилась останавливать его, прекращая разрушение памяти больных. Сейчас по статистике люди с этой болезнью живут в среднем 7 лет от постановки диагноза.

Как это проявляется?

Болезнь Альцгеймера проявляется нарушениями интеллекта – памяти, логики, мышления, внимания. У кого-то на первый план выходят проблемы с памятью, у других – нарушения речи, у третьих – потеря внимания. Начинается все с мелочей, которые могут показаться обычной забывчивостью или рассеянностью, а со временем прогрессируют – и в конце концов человек перестает узнавать близких, теряет способность ухаживать за собой, разучивается делать элементарные вещи.

Можно ли этого избежать?

Никто не знает, почему развивается болезнь Альцгеймера. Потому и рецептов, как от нее защититься, нет. Но некоторые моменты ученые все-таки отметили, а именно: риск Альцгеймера выше у людей с низким уровнем образования, со скучной работой, не нагружающей мозг, а также у тех, кто перенес черепно-мозговые травмы – в том числе сталкивается с ними регулярно (например спортсмены). Так что учитесь, ищите интересную работу и берегите голову – в буквальном смысле слова.

Советы близким

Болезнь Альцгеймера накладывает отпечаток не только на жизнь человека с таким диагнозом, но и на ежедневный быт всей семьи. Есть простые вещи, о которых близкие такого пациента порой не подозревают, хотя эти моменты важны и во многом облегчают жизнь.

Постоянство

Неврологи говорят, что мало для кого так важно постоянство и стабильность, как для больных Альцгеймером. Любые перемены – даже перестановка мебели или ремонт в квартире, не говоря уже о переезде – могут негативно сказаться на состоянии таких людей.

Режим

Для такого больного очень важен режим – как элемент постоянства, который обеспечивает чувство защищенности и снижает уровень тревоги. Везде, где бывает человек с Альцгеймером, стоит повесить расписание и записки-напоминалки.

Браслет

Если человек с болезнью Альцгеймера выходит на улицу самостоятельно, в его кармане должна лежать записка с адресом и контактным телефоном кого-то из близких. А еще лучше, чтобы он носил браслет с этой информацией постоянно. Случиться может всякое, а так он хотя бы не потеряется.

Контакт

Люди, чьи близкие страдают от Альцгеймера, часто срываются, обвиняя их в симуляции, в нежелании «собраться» и «взять себя в руки», в эгоизме – как будто речь идет не о серьезной болезни, а о дурном характере. Зачастую это происходит от непонимания ситуации, а порой от личной усталости и отчаяния тех, кто не может помочь родному человеку. В любом случае ни к чему хорошему это не приводит – лишь расстраивает и пугает больного, усугубляя тем самым его состояние. Для людей с Альцгеймером очень важно доброжелательное и регулярное общение с близкими, даже если тем кажется, что родственник «уже мало что понимает».