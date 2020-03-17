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Как влияют на нас капризы погоды?

По инф. "Российской газеты"   
17 Марта 2020 г.
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golova

Быстрая перемена погоды и скачки температур могут стать причиной плохого самочувствия, напоминает "РГ". Кардиолог рассказала о симптомах и о том, как их облегчить.

Как влияют на нас капризы погоды?

Резкие перемены погоды сказываются на самочувствии даже здоровых людей

На изменение погодных условий реагируют те, кто страдает хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, проблемами сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

По словам кардиолога Натальи Нассибулиной, снижение атмосферного давления тонко чувствуют, в частности, гипотоники. У больных хроническими заболеваниями могут появляться мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. А у аллергиков при температурных скачках снижается уровень лейкоцитов, что вызывает аллергические реакции, обостряются инфекционные и простудные осложнения.

При повышенной влажности себя могут плохо почувствовать астматики. При таких условиях повышается также риск переохладиться и простудиться.

На организм влияют и магнитные бури: нарушается работа гипофиза, и из-за этого меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, появляются неврозы и хроническая усталость. Страдает вегетативная нервная система. Чтобы облегчить симптомы, нужно ее тренировать.

Натренировать вегетативную нервную систему несложно. Помогут в этом поход на массаж, восстановление режима сна, прогулок и регулярное питание. К этому всему можно добавить также легкое закаливание.

 

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