Как выявить рак на ранних стадиях?

Несмотря на увеличивающееся во всем мире количество заболевших раком, смертность от этого заболевания снижается. Это стало возможным благодаря достижениям современной науки, в частности, использованию прогрессивных методов и сверхточных аппаратов диагностики.

Онкология, выявленная на начальной стадии, с большой вероятностью будет полностью вылечена. С каждым месяцем этот процент снижается. Поэтому важно уделять внимание своему здоровью и своевременно проходить диагностику.

Качество такого обследования зависит от многих факторов. В первую очередь это опыт и квалификация специалистов, уровень используемого оборудования, безопасность и эффективность технологий. В связи с этим, необходимо тщательно подходить к выбору диагностической клиники.

В многопрофильной клинике профилактики рака ICLINIC проводится диагностика заболеваний пищеварительной системы. Центр известен новейшими аппаратами и компетентными специалистами в своей области.

Как проводятся обследования в ICLINIC

Эндоскопические исследования, предлагаемые медцентром ICLINIC, проводятся на сверхточном экспертном оборудовании. Используется оптическое и цифровое преобразование, с помощью которого можно определить даже очень небольшие патологические изменения. Мелкие опухоли, в 2 мм диаметром, не могут быть обнаружены на аппаратах предыдущих поколений.

В клинике применяются гибкие эндоскопы и гастроскопы маленького диаметра (менее 10 мм), применяются эффективные и безопасные методы обезболивания. Благодаря этому, манипуляции проходят с минимальным дискомфортом для пациента. Кроме того, риск травматизации органов и тканей сведен к минимуму. Эндоскопы обладают большим количеством рабочих каналов, вследствие чего процедура проводится быстро и максимально эффективно.

При необходимости может быть выполнена биопсия тканей для дальнейшего исследования, проведены лечебные процедуры (удаление полипов, резекция слизистой и другие). Для этих манипуляций используются специальные эндоскопические инструменты.

Безопасность проведения исследований обеспечивают кардиомониторы и датчики, кислородно-дыхательные аппараты и другие системы мониторинга функций жизненеобеспечения пациента.

Для обработки аппаратов применяются специальные системы AER Endocleans. Они гарантируют полную дезинфекцию и обеззараживание всего оборудования. Также в обязательном порядке проводится его гарантийное и сервисное обслуживание.

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