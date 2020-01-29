Как выбирать инфузионные иглы

Инфузионные системы предназначены для введения инсулина в подкожно-жировую ткань и используются в помповой инсулинотерапии. С помощью помпы препарат вводится автоматически в течение дня в нужном количестве. Стандартная система для инфузии состоит из канюли, пластыря для фиксации, катетера для подачи инсулина и резервуара с препаратом.

Канюля, или инфузионная игла, вводится в подкожно-жировую клетчатку и фиксируется на коже пластырем. Иглы отличаются материалом изготовления, длиной и параметрами введения. Выбор канюли зависит от индивидуальных особенностей организма пациента, места установки помповой системы для инфузии.

Виды инфузионных игл

В зависимости от материала изготовления различают:

тефлоновые канюли – мягкие иглы, обладающие повышенной гибкостью;

металлические канюли – иглы, изготовленные из хирургической стали.

Мягкие канюли комфортны в ношении и требуют замены 1 раз в 3 дня. Недостатки: возможны загибы в процессе установки или вследствие физической нагрузки, аллергические реакции на тефлон. Стальные канюли обладают повышенной жесткостью. К недостаткам можно отнести дискомфорт во время движения и более частую замену – 1 раз в 2 дня. В любом случае необходимо следить за частотой замены канюли. Длительное нахождение иглы из любого материала может привести к снижению качества контроля протекания болезни и даже инфицированию пациента. Симптомами инфицирования могут быть: боль и отек на месте установки системы, уплотнения, гнойные выделения, повышенная температура тела. При появлении любого из симптомов следует обратиться к специалисту.

Способы введения

Канюли можно вводить вручную или автоматически, посредством специального портативного устройства – сертера. Ручной способ дает возможность самостоятельно контролировать скорость введения иглы. Сертер позволяет комфортно устанавливать систему в менее доступных местах, но требует наличия навыков в применении.

Угол введения иглы для инфузии, °:

20 – 45;

90.

Под прямым углом вводят более короткие иглы (6 – 9 мм). Недостатки: легкое смещение и загибы. Иглы длиной 10 и больше мм следует вводить под наклоном. Такой способ введения удобен для физически активных людей.

При выборе инфузионной иглы рекомендуется обращать внимание на толщину подкожно-жирового слоя пациента, образ жизни и его возраст. Короткие иглы подходят для детей, людей худощавого телосложения. Людям с более толстым слоем подкожно-жировой ткани следует подобрать канюли большей длины.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ