Как увеличить рост?

Быть высоким всегда было модно, а сегодня так особенно. не только юноши, но и девушки мечтают о росте не ниже 180 см, открывающем дорогу на мировые подиумы. От чего же зависит рост ребенка и можно ли повлиять на этот процесс? Рассказывает "МК-Латвия" .

От чего зависит рост человека?

Насколько человек будет высоким зависит от генетических факторов, но увеличить рост можно попробовать



Ученые полагают, что рост на 60-80% зависит от генетических показателей. Иными словами, появление высокого ребенка в низкорослой семье весьма маловероятно. Однако это не означает, что на рост совсем невозможно повлиять.

Ваша главная задача – не мешать естественному росту и исключить те факторы, которые могут его тормозить.

Наркотические вещества и алкогольные напитки – главные враги здорового развития организма. Их употребление в период полового созревания неизбежно приводит к задержкам роста. Еще одна причина вероятного торможения роста – неправильное или недостаточное питание.

Также вы можете прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы визуально выглядеть выше.

РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РОСТ

Основываясь на росте своих родителей можно примерно рассчитать и свой предполагаемый рост в будущем по следующей схеме:

1. Сложите рост отца и матери (в сантиметрах).

2. Добавьте к полученному числу 13 см если вы мальчик; вычтите 13 см если вы девушка.

3. Разделите на 2.

В результате получится ваш предполагаемый рост в будущем, плюс-минус 10 см.

Правильный рацион - обязательное условие здорового роста

Придерживайтесь сбалансированной диеты. Человек с полным телосложением всегда кажется более низким, чем обладатель стройной фигуры. Кроме того, правильное питание – залог хорошего самочувствия.

Употребляйте много постного белка. В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы (пицца, конфеты, напитки и прочие сладости), напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную системы.

Ешьте продукты с высоким содержанием кальция. Кальций, содержащийся в шпинате, капусте и молочных продуктах, необходим для здоровья костей.

Насыщайте рацион цинком. Научные исследования указывают на вероятную взаимосвязь между дефицитом цинка и задержкой роста в молодом мужском организме. Богатые источники цинка – устрицы, тыква, зародыши пшеницы, арахис, семена кабачков, мясо краба и ягненка.

Потребляйте витамин D. Развитие мышечной и костной системы детей напрямую зависит от наличия витамина D в организме. Его дефицит неизбежно приводит к задержке роста и накапливанию лишнего веса у девочек-подростков. Витамин D содержится в рыбе, люцерне и различных сортах грибов.

Спорт поможет вырасти

В период полового созревания особую важность имеют физические нагрузки. Чтобы расти и развиваться, подросток должен быть активным. Для стимулирования роста очень полезны упражнения с элементами прыжков. Активной тренировке мышц нужно посвящать не менее 30 минут в день.

Чтобы занятия были не только продуктивными, но также регулярными и увлекательными, желательно выполнить одну или несколько следующих рекомендаций:

Запишитесь в тренажерный зал. Абонемент в спортивный клуб обеспечивает доступ к массе замечательных тренажеров и разнообразному спортивному инвентарю. Кроме того, наличие оплаченного абонемента – неплохой мотивирующий фактор (глупо пропускать занятия, на которые потрачены деньги).

Вступите в какую-либо спортивную секцию или команду. Для многих людей соревновательный дух, присущий командным видам спорта, может быть даже более привлекательным и заманчивым, чем сама физическая активность. Занятия в команде происходят более интересно и непринужденно, чем индивидуальные тренировки.

Не ленитесь гулять. Когда появляется свободная минута, совершайте непринужденные прогулки. Неважно, куда идти – в библиотеку, школу или супермаркет. Главное – ходить много и с удовольствием.

Здоровый сон - тоже способ стать повыше

Еще один залог активного роста – полноценный здоровый сон. Организм растет именно во время сна, так что чем дольше вы спите, тем больше времени даете своему организму для роста. Подросткам и молодым людям, не достигшим 20-летнего возраста, рекомендуется спать по 9-11 часов ежедневно. Пик выработки гормона роста (соматотропного гормона) приходится на время сна.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О РОСТЕ:

1. Действительно ли кофеин замедляет рост?

Исследования показали, что кофеин не замедляет процесс роста. Тем не менее, кофеин способен спровоцировать существенные нарушения сна. Как известно, дети и подростки должны спать порядка 9-11 часов в сутки.

2. Мешает ли курение росту?

Влияние никотина и табачного дыма все еще находится в стадии изучения. Согласно отчетам Колумбийского университета, проведенные исследования показали, что дети, которые являются пассивными или активными курильщиками, ниже своих ровесников, которые не курят и не подвергаются влиянию табачного дыма.

3. Препятствуют ли стероиды росту?

Безусловно. Анаболические стероиды подавляют рост костной ткани в организмах детей и подростков. Кроме того, они способствуют уменьшению количества спермы, повышению артериального давления и повышают риск сердечного приступа. Дети и подростки, использующие стероидные ингаляторы при приступах астмы, на 1-2 см ниже ровесников, не принимающих стероиды.

4. В каком возрасте прекращается рост?

Рост организма прекращается после полового созревания. Как правило, это происходит в 20 лет или немного позднее.

Как выглядеть выше: главные визуальные хитрости

Следите за осанкой. Всегда держите спину ровно, не сутультесь. Человек с правильной осанкой выглядит значительно выше и привлекательнее, чем сутулый.

Надевайте облегающую одежду. Облегающие вещи акцентирует внимание на контурах фигуры, в то время как просторная одежда их совершенно не подчеркивает. Широкая, просторная одежда делает человека визуально более низким, приземленным.

Девушкам желательно выбирать обувь на каблуках. Низкорослым девушкам не рекомендуется носить балетки, шлепанцы и другие модели обуви с плоской подошвой.

Подчеркивайте достоинства своей фигуры. Если у вас длинные ноги, носите шорты и мини-юбки.

Откажитесь от гетр и лосин – они визуально укорачивают не только ноги, но и всё туловище.

Покупайте вещи с вертикальными полосами и узорами. Вертикальные декоративные элементы делают фигуру более стройной. Горизонтальные, наоборот, визуально добавляют несколько лишних килограммов.