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Как увеличить рост?
|"МК-Латвия"
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Быть высоким всегда было модно, а сегодня так особенно. не только юноши, но и девушки мечтают о росте не ниже 180 см, открывающем дорогу на мировые подиумы. От чего же зависит рост ребенка и можно ли повлиять на этот процесс? Рассказывает
От чего зависит рост человека?
Насколько человек будет высоким зависит от генетических факторов, но увеличить рост можно попробовать
Ученые полагают, что рост на 60-80% зависит от генетических показателей. Иными словами, появление высокого ребенка в низкорослой семье весьма маловероятно. Однако это не означает, что на рост совсем невозможно повлиять.
Наркотические вещества и алкогольные напитки – главные враги здорового развития организма. Их употребление в период полового созревания неизбежно приводит к задержкам роста. Еще одна причина вероятного торможения роста – неправильное или недостаточное питание.
РАССЧИТАЙТЕ СВОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РОСТ
Основываясь на росте своих родителей можно примерно рассчитать и свой предполагаемый рост в будущем по следующей схеме:
1. Сложите рост отца и матери (в сантиметрах).
2. Добавьте к полученному числу 13 см если вы мальчик; вычтите 13 см если вы девушка.
3. Разделите на 2.
В результате получится ваш предполагаемый рост в будущем, плюс-минус 10 см.
Правильный рацион - обязательное условие здорового роста
Придерживайтесь сбалансированной диеты. Человек с полным телосложением всегда кажется более низким, чем обладатель стройной фигуры. Кроме того, правильное питание – залог хорошего самочувствия.
Употребляйте много постного белка. В числе продуктов с высоким содержанием белка – белое мясо птицы, соя, рыба, молочные изделия. Все эти продукты способствуют нормальному развитию мышц и поддерживают здоровое состояние костей. Быстрые углеводы (пицца, конфеты, напитки и прочие сладости), напротив, оказывают деструктивное влияние на опорно-двигательную и мышечную системы.
Насыщайте рацион цинком. Научные исследования указывают на вероятную взаимосвязь между дефицитом цинка и задержкой роста в молодом мужском организме. Богатые источники цинка – устрицы, тыква, зародыши пшеницы, арахис, семена кабачков, мясо краба и ягненка.
Спорт поможет вырасти
В период полового созревания особую важность имеют физические нагрузки. Чтобы расти и развиваться, подросток должен быть активным. Для стимулирования роста очень полезны упражнения с элементами прыжков. Активной тренировке мышц нужно посвящать не менее 30 минут в день.
Чтобы занятия были не только продуктивными, но также регулярными и увлекательными, желательно выполнить одну или несколько следующих рекомендаций:
Запишитесь в тренажерный зал. Абонемент в спортивный клуб обеспечивает доступ к массе замечательных тренажеров и разнообразному спортивному инвентарю. Кроме того, наличие оплаченного абонемента – неплохой мотивирующий фактор (глупо пропускать занятия, на которые потрачены деньги).
Вступите в какую-либо спортивную секцию или команду. Для многих людей соревновательный дух, присущий командным видам спорта, может быть даже более привлекательным и заманчивым, чем сама физическая активность. Занятия в команде происходят более интересно и непринужденно, чем индивидуальные тренировки.
Не ленитесь гулять. Когда появляется свободная минута, совершайте непринужденные прогулки. Неважно, куда идти – в библиотеку, школу или супермаркет. Главное – ходить много и с удовольствием.
Здоровый сон - тоже способ стать повыше
Еще один залог активного роста – полноценный здоровый сон. Организм растет именно во время сна, так что чем дольше вы спите, тем больше времени даете своему организму для роста. Подросткам и молодым людям, не достигшим 20-летнего возраста, рекомендуется спать по 9-11 часов ежедневно. Пик выработки гормона роста (соматотропного гормона) приходится на время сна.
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О РОСТЕ:
1. Действительно ли кофеин замедляет рост?
Исследования показали, что кофеин не замедляет процесс роста. Тем не менее, кофеин способен спровоцировать существенные нарушения сна. Как известно, дети и подростки должны спать порядка 9-11 часов в сутки.
2. Мешает ли курение росту?
Влияние никотина и табачного дыма все еще находится в стадии изучения. Согласно отчетам Колумбийского университета, проведенные исследования показали, что дети, которые являются пассивными или активными курильщиками, ниже своих ровесников, которые не курят и не подвергаются влиянию табачного дыма.
3. Препятствуют ли стероиды росту?
Безусловно. Анаболические стероиды подавляют рост костной ткани в организмах детей и подростков. Кроме того, они способствуют уменьшению количества спермы, повышению артериального давления и повышают риск сердечного приступа. Дети и подростки, использующие стероидные ингаляторы при приступах астмы, на 1-2 см ниже ровесников, не принимающих стероиды.
4. В каком возрасте прекращается рост?
Рост организма прекращается после полового созревания. Как правило, это происходит в 20 лет или немного позднее.
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