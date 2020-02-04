Как укрепить иммунитет и меньше болеть?

Хороший иммунитет – залог крепкого здоровья, высокой работоспособности и, в конце концов, долгой жизни. Укрепить защитные силы организма можно разными способами.
Причем, делать это лучше не тогда, когда организм уже пострадал от какого-то заболевания, а профилактически, на протяжении всей жизни, начиная с детского возраста. Укреплять иммунитет надежнее и безопаснее всего с помощью закаливания, правильного полноценного питания, хорошего отдыха. Но иногда этого бывает недостаточно, особенно когда речь идет о часто болеющих ослабленных детях или взрослых. В подобных случаях на помощь приходят растительные средства для повышения защитных сил организма.
Растение эхинацея давно зарекомендовало себя как в официальной, так и в народной медицине. Ее лечебные свойства были известны еще индейцам. Они применяли ее для заживления ран и повышения тонуса.
Сейчас разработаны биологически активные добавки на основе эхинацеи пурпурной – природного адаптогена. «Эхинацея НСП», отличается от других препаратов тем, что это капсулы с сухим экстрактом биологически активных частей растения, а не спиртовая настойка. Поэтому их можно применять почти без ограничений, даже детям раннего возраста. Подробнее о составе можно узнать здесь https://24nsp.ru/produktsiya/bady/ekhinatseya-nsp.html.
«Echinacea NSP» («Эхинацея НСП»), особенно рекомендуется к применению в сезон инфекционных заболеваний, как для профилактики, так и при наличии симптомов. Препараты эхинацеи будут полезны при лечении антибиотиками.
Эхинацея пурпурная не только повышает сопротивляемость организма к инфекциям и тяжелым нагрузкам. Она имеет противовоспалительные свойства, ускоряет заживление ран и ожогов.
Противовирусные и антибактериальные свойства эхинацеи помогут при комплексном лечении инфекционных и гнойных заболеваний: фурункулов, карбункулов, абсцессов. Эхинацея ускорит выздоровление при заболеваниях мочеполовой и дыхательной систем, снизит риск осложнений и рецидивов.
Эхинацея полезна для женщин, так как содержит фитостерины – это природные аналоги женских половых гормонов, которые помогут улучшить гормональный баланс.
Мужчинам препараты эхинацеи можно использовать при лечении простатита.
Эхинацея обладает мягким тонизирующим действием на организм и повышает концентрацию, а значит улучшит состояние в периоды упадка сил, при стрессах, усталости, во время серьезной работы.
Любой препарат, даже растительный, имеет свои противопоказания и ограничения в применении. Аллергикам надо применять эхинацею с осторожностью, начиная с малых доз и после консультации с врачом.
То же касается людей, страдающих любыми серьезными хроническими заболеваниями. В этих случаях любые препараты должны применяться по согласованию с лечащим врачом.
Учитывая, что эхинацея – природный адаптоген, ее нужно применять только курсами, согласно инструкции, и обязательно делать перерывы. Иначе можно навредить иммунитету.
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