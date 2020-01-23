Как сохранить зубную эмаль в целости?

Зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом организме. Что может навредить зубной эмали, и как сохранить ее здоровой?

Эмаль разрушается от сахара, кислот, а также чрезмерно горячих или холодных продуктов

Именно благодаря ей человек может есть грызть сушки, запивать их грячим чаем и при этом ослепительно улыбаться. Что может навредить зубной эмали, и как сохранить ее здоровой, рассказывает Эдит Кузьмина, заведующая кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ.

Почему эмаль разрушается?

Почти вся эмаль состоит из твердых минеральных компонентов – кальция и фосфатов — и только на 5 процентов из органических веществ и воды.

Минералы могут проникать в поверхностные слои эмали из слюны, этот процесс называется реминерализацией. Но под действием кислот, выделяемых бактериями зубного налета, кальций способен выделяться обратно из эмали в слюну – это деминерализация эмали.

В норме процессы деминерализации и реминерализации находятся в равновесии. Но если зубы чистятся слишком редко, или человек постоянно злоупотребляет продуктами, которые содержат сахар, в полости рта активно размножаются бактерии. А они выделяют слишком много кислоты, разрушающей эмаль.

Как влияет на эмаль и зубы курение?

Смолы, поступающие с табачным дымом в ротовую полость, образуют пигментированный зубной налет, цвет которого варьируется от коричневого до черного. Этот налет плотно фиксируется на поверхности зубов и удаляется только при профессиональной чистке.

Кроме того, у курильщиков более интенсивно образуется зубной камень, в том числе под десной. А при регулярном выкуривании большого количества сигарет компоненты табачного дыма накапливаются в эмали, вызывая потемнение зубов.

Кстати, курение рассматривается как один из индикаторов потери зубов. Только 20 процентов некурящих людей старше 65 лет страдают полным отсутствием зубов, в то время как у курильщиков этот показатель равен 41,3 процента.

Как влияют на эмаль кофе, газировка и конфеты?

Частое употребление кофе придает эмали оттенок желтизны. «Впрочем, этот эффект в разной степени наблюдается и при употреблении других продуктов и напитков, обладающих окрашивающими свойствами, — замечает Кузьмина, — крепкого чая, шоколада, черники, красного вина».

С течением времени восприимчивость эмали к пищевым красителям повышается, одновременно с этим эмаль истончается и теряет прозрачность, что усугубляет изменение цвета зубов.

Некоторые специалисты считают, что кофеин обладает антибактериальным действием и убивает стрептококки, которые чаще всего виновны в развитии кариеса. Правда, положительный эффект от кофе заметен, если в день выпивается не более двух чашечек, а зубы чистятся регулярно.

Зато газированные и энергетические напитки, а также конфеты наносят зубам несомненный вред. Эти продукты содержат большое количество сахара, который бактерии зубного налета используют в качестве питательного субстрата. Выделяемые в процессе жизнедеятельности кислоты вызывают деминерализацию эмали.

Помимо этого, газированные напитки и сами содержат кислоту, оказывающую прямое агрессивное воздействие на эмаль, растворяя ее.

Как сберечь эмаль?

Чистите зубы дважды в день не менее трех минут и используйте для чистки зубные пасты и ополаскиватели с реминерализирующими компонентами (фторидами, соединениями кальция).

При чистке зубов не прикладывайте лишние усилия, не используйте жесткие зубные щетки и зубной порошок, а абразивными зубными пастами «для курильщиков» пользуйтесь не чаще 1–2 раз в неделю.

Не надо чистить зубы не предназначенными для этого средствами – солью, содой, мелом.

Все специальные средства гигиены для полости рта должен порекомендовать стоматолог. А покупать их лучше в проверенных аптеках, чтобы избежать подделок.

Ограничьте частоту употребления сладких продуктов, газированных и энергетических напитков. Старайтесь не есть сладкое между основными приемами пищи и на ночь.

После употребления сладостей обязательно почистите зубы. Если это невозможно, прополощите рот водой или в течение 10–15 минут пожуйте жевательную резинку без сахара.

Ешьте больше твердой пищи, способствующей увеличению слюноотделения и механическому очищению зубов.

Не допускайте резких перепадов температуры в полости рта, возникающих при одновременном употреблении горячей и холодной пищи (например, горячего кофе и мороженого).

Пейте газированные напитки и кислые соки через соломинку и старайтесь не чистить зубы после их употребления.

Регулярно, не менее двух раз в год, посещайте стоматолога.

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О чем необходимо помнить

Чтобы сохранить здоровую белую эмаль, надо отказаться от вредных привычек, частого употребления красящих и кислых продуктов. А чистить зубы лучше щеткой средней жесткости и использовать средства, рекомендованные врачом именно вам.

Источник: www.takzdorovo.ru

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