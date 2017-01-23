Как сэкономить на лечении и протезировании зубов

Всем известно, чтобы улыбка была красивой, а зубы здоровыми, важен регулярный правильный уход за полостью рта, не менее правильное питание, а также специальная профилактика. Ведь, к сожалению, зубы (в отличие от некоторых других органов тела, к примеру, кожи или печени) сами не восстанавливаются. Поэтому с возрастом приходится мириться с более частыми и все более дорогими визитами к стоматологу. Однако есть все же несколько хитростей, которые помогут сэкономить на лечении зубов.

Прежде всего, хочется сказать о том, что сегодня многие стоматологические центры либо вовсе не берут денег за первичный прием, либо берут совсем недорого. Разумеется, делают они это для привлечения клиентов в свою клинику, но и самим клиентам это, как говорится, на руку. Во-первых, можно быстро и своевременно проверить состояние своих зубов, минуя большие очереди в муниципальных медучреждениях. Во-вторых, такой осмотр позволит сравнить диагнозы с ранее поставленными или убедиться в их отсутствии. О бесплатных профилактических осмотрах и прочих акциях, например, на протезирование зубов, в стомклиниках вашего города можно легко узнать по интернету.

Предупредить многие заболевания ротовой полости или отсрочить необходимость лечения поможет такая процедура, как профессиональная чистка зубов. Многие люди игнорируют эту стоматологическую услугу, считая ее лишней для простого человека (он же не знаменитость, чтобы ходить с голливудской улыбкой), и совершенно зря. Ведь налеты и зубные камни не просто портят внешний вид и цвет зубов, но и приводят к кариесу. Удалив своевременно все виды налета (и твердые, и мягкие) при помощи профессиональной чистки, вы предупредите разрушение зубной ткани и при этом ваша улыбка станет гораздо привлекательней. Посещать для этого дантистов пару раз в год не так уж и накладно, по сравнению с лечением запущенного кариеса – процедура стоит в пределах полторы – три тысячи рублей.

Даже если разрушения зуба избежать не удалось, и все-таки приходится прибегнуть к протезированию, то и здесь можно найти способ немного сэкономить средства. К примеру, на несколько лет отсрочить полное протезирование зуба (можно за это время подкопить денег), восстановив лишь коронковую часть медицинскими штифтами и специальными композитными материалами – эта процедура в три – пять раз дешевле полной замены зуба. А если без коронки не обойтись, то важно помнить, что стоимость зубного протеза зависит от материала. Поэтому в случае восстановления жевательных зубов вполне можно выбрать обычную металлическую коронку, а не дорогостоящую металлокерамику.

Ну, и конечно, нужно помнить такие простые вещи, как необходимость чистить зубы два раза в день – утром и перед сном, а также не забывать пользоваться зубной нитью после каждого приема пищи. Не пренебрегайте зубными эликсирами, они имеют антибактериальный эффект, укрепляют дёсны и освежают дыхание (можно их делать самим из отваров шалфея, ромашки или коры дуба). В общем, поговорка «легче предупредить, чем лечить» действует и в отношении зубов...

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