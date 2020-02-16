Как сбить давление быстро и баз таблеток? Есть три способа

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Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
- О причинах и способах лечения болезней сердца и сосудов - по ссылке.
— Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5–8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением — сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами, — отметил кардиолог.
Еще одна мера для нормализации давления — похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.
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