Как сбить давление быстро и баз таблеток? Есть три способа

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.

О причинах и способах лечения болезней сердца и сосудов - по ссылке.

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— Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5–8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением — сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами, — отметил кардиолог.

Еще одна мера для нормализации давления — похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.

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