Как распознать первые признаки шизофрении?

Шизофрения – хроническая болезнь, прогрессирующая с каждым новым приступом, или протекающая беспрерывно. Характерными признаками заболевания являются идеи, не имеющие отношения к реальности (влияние колдунов или инопланетных пришельцев, отравления, преследования), а также галлюцинации («голоса», «видения»).

Порой внешних проявлений болезни почти нет, однако, человек со временем утрачивает способность испытывать и проявлять эмоции, перестает интересоваться даже некогда горячо любимыми занятиями. Диагностировать и лечить шизофрению может лишь опытный доктор-психиатр.

Как различить шизофрению?

Кроме общения с психиатром, диагностировать у себя болезнь можно посредством других точных методов, например, Нейротеста. Он не только подтвердит (или опровергнет) наличие заболевания, но и покажет, насколько тяжелой степенью шизофрении страдает человек.

Какие признаки и симптомы указывают на заболевание взрослого человека шизофренией?

Прежде всего, это – резкая перемена интересов. Например, если ранее человек был неверующим, он вдруг активно начинает интересоваться религией, увлекаться оккультизмом, философией, психологией.

При этом постепенно утрачивается интерес к самой жизни, она начинает казаться бессмысленной. Друзья, родители, дети также становятся ненужными, чувства к ним пропадают. Таковы первые признаки прогрессирующей шизофрении.

Им могут сопутствовать и «голоса в голове», комментирующие поступки больного, отдающие ему приказы и управляющие мыслями. Человеку может казаться, что его преследуют, пытаются отравить, следят за ним. Если где-то смеются, то обязательно над ним, если шепчутся – то непременно о нем.

Ключевые критерии (признаки) шизофрении

Открытые мысли – человеку кажется, что все знают, о чем он думает. А сами мысли вкладывает в его голову или вынимает оттуда кто-то посторонний. Идеи влияния – полная уверенность человека во внешнем управлении его поступками, мыслями, телодвижениями. Он считает, что над ним властвуют колдуны, спецслужбы или инопланетяне. «Голоса», которые могут звучать не только в голове, но и в теле. Они комментируют и обсуждают то, как ведет себя человек. Различные нелепые идеи – больной думает, что он способен управлять погодой, видеть представителей иных миров или же он считает, что является родственником какой-либо знаменитости. Такие идеи могут иметь самую разнообразную направленность.

Если больной шизофренией испытывает головную боль, ему кажется, что её «насылают» извне. По его словам, это может быть как колдовское воздействие, так и применение высокотехнологичного оружия, например, лазера. Подобным образом человеком объясняются и следующие ощущения:

тяжесть в области затылка или висков;

затрудненный ход мыслей;

сдавливание головы;

распирание изнутри;

жжение.

Слабость у больных шизофренией возникает из-за истощения нервной системы вследствие приступов. Однако она также может быть постоянной «спутницей» больного и пропадает лишь после адекватного лечения нейролептиками.

Если у шизофреника нарушается сон – это сигнализирует о начале обострения. Больной спит беспокойно, его сон часто прерывается, а днем он мучается сонливостью. Более всего подобному подвержены пациенты, имеющие помимо шизофрении также депрессии или тревогу. Только опытный врач-психотерапевт сможет произвести правильное диагностирование бессонницы у больных шизофренией.

Только после того, как диагноз «шизофрения» окончательно подтвержден, врач начинает мероприятия по лечению больного. Его составными частями являются:

Лечение шизофрении медикаментами – в этом случае применяются современные нейролептики (антипсихотики), антидепрессанты, транквилизаторы и ноотропы. Психотерапия – после того, как симптомы утихнут, следует закрепить полученный результат посредством психотерапии. Она может быть не только индивидуальной, но и групповой или семейной.

Стойкого выздоровления можно добиться лишь благодаря продолжительному и последовательному лечению.

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