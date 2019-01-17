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Как правильно рассчитать дозировку «Донормила»: основные рекомендации

Агнесса ЛИ   
17 Января 2019 г.
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Как правильно рассчитать дозировку «Донормила»: основные рекомендации

Лекарственные препараты, предназначенные для борьбы с бессонницей, будут эффективны и безопасны только при правильном приеме. Найти рекомендации к ним можно в инструкции. Производители и медики настоятельно просят придерживаться правил. Актуальная информация о терапевтической дозе «Донормила» есть тут, однако нужно помнить, что дозировка подбирается строго индивидуально.

Как определить правильную дозировку снотворного

Чтобы обеспечить здоровый и спокойный сон, необходимо принимать 0,5-1 таблетку. Здесь будет содержаться 7,5 или 15 мг основного действующего вещества – доксиламина. Стоит отметить, что дозировка не имеет зависимости с массой тела. Она определяется с учетом индивидуальной чувствительности. Тем, кто ранее не сталкивался с употреблением препарата, нужно действовать последовательно, начав терапию с минимальной дозировки – половины таблетки.

Активно действующее вещество данного средства впитывается в организм в течение часа. Если по истечению 60 минут эффект отсутствует, можно принять вторую половину. Важным условием безопасного использования снотворного средства является наблюдение за самочувствием. Утро должно быть бодрым, без головных болей и сонливости.

Максимальная терапевтическая доза «Донормила» может составлять 2 таблетки. Поэтому если проблемы с засыпанием сохраняются через 2-3 дня приема 15 мл, можно увеличить дозировку. Добавлять по половине таблетки разрешается каждые 3 дня. Отсутствует действие? Значит процесс коррекции сна требует другого лечения. Назначить его поможет квалифицированный сомнолог.

Как правильно рассчитать дозировку «Донормила»: основные рекомендации

Передозировка и противопоказания

Как отмечалось ранее, в сутки можно принимать не более двух таблеток данного препарата. Превышение дозировки чревато неприятными последствиями, начиная от головной боли, заканчивая летальным исходом. Кроме того, нельзя использовать его вообще:

  • детям до 15 лет;
  • лицам с повышенной чувствительностью к составляющим препарата;
  • пациентам, у кого после первого приема появились сложные побочные эффекты;
  • и т. д.

При передозировке необходимо своевременно обратиться за помощью. Сразу желательно выпить активированный уголь, затем отправиться в больницу либо вызвать врача. Не стоит использовать снотворное чаще, чем 8 раз в течение месяца. Курс лечения может составлять 2-4 недели без перерыва только при наличии врачебных рекомендаций. Соблюдая перечисленные правила, можно избежать губительных последствий.

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